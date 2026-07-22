Economie· 2 min citire

PNL și USR depun Legea ANI care ascunde averile politicienilor. Partidele „transparenței” vor declarații de avere ținute la secret

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Dominic Fritz și Ilie Bolojan

Realitatea de Dambovita
Scris deRealitatea de Dambovita
Publicat22 iul. 2026, 13:35
SursăRealitatea.net

PNL și USR au trimis în Parlament, în regim de urgență, un proiect de lege care schimbă regulile privind declarațiile de avere și verificările făcute de Agenția Națională de Integritate. Una dintre cele mai importante prevederi ar fi că declarațiile de avere ale politicienilor nu vor mai fi publice, ci vor rămâne confidențiale timp de șapte ani, conform Realitatea PLUS.

Proiectul a fost criticat de PSD, care susține că modificările merg împotriva ideii de transparență promovate de PNL și USR. Social-democrații urmează să discute cu reprezentanții Agenției Naționale de Integritate înainte de a decide cum vor vota în Parlament.

Declarațiile de avere ar putea rămâne secrete șapte ani

Potrivit proiectului, declarațiile de avere depuse de politicieni nu ar mai putea fi consultate de public imediat. Acestea ar urma să fie păstrate confidențiale pentru o perioadă de șapte ani. O altă modificare vizează cazurile în care prejudiciul este mai mic decât valoarea unui salariu minim. Proiectul ar putea permite ca persoanele anchetate în astfel de situații să nu mai răspundă penal.

Social-democrații acuză PNL și USR că încearcă să adopte rapid modificările, deși cele două partide au susținut în repetate rânduri transparența și lupta împotriva corupției. PSD afirmă că noile reguli ar slăbi controlul asupra averilor și intereselor politicienilor. Reprezentanții partidului urmează să analizeze proiectul împreună cu Agenția Națională de Integritate. După aceste discuții, PSD va decide dacă susține sau respinge modificările în Parlament.

Proiectul trebuie votat în Parlament

Legea nu a fost încă adoptată și trebuie să treacă prin procedura parlamentară. Deputații și senatorii pot modifica prevederile înainte de votul final.

Rămâne de văzut dacă proiectul va primi suficiente voturi și dacă declarațiile de avere vor deveni confidențiale pentru următorii șapte ani.

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