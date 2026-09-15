Economie· 1 min citire

Schimbare majoră pe piața muncii: Contractele part-time ar putea fi taxate din nou la venitul efectiv

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 15 sept. 2026, 11:28

Proiectul de modificare a Codului Fiscal intră la votul final în Camera Deputaților, promițând o taxare mai echitabilă pentru munca cu timp parțial.

Un proiect legislativ care urmează să fie supus votului final în Camera Deputaților aduce vești importante pentru angajații și angajatorii români. Modificarea propusă vizează direct regimul fiscal aplicat contractelor de muncă cu timp parțial (part-time).

Potrivit noilor reglementări, taxarea muncii pentru aceste contracte s-ar putea face strict în funcție de venitul efectiv realizat de angajat, renunțându-se astfel la obligativitatea raportării și plății contribuțiilor la nivelul salariului minim pe economie.

O gură de oxigen pentru piața muncii

Această potențială modificare a Codului Fiscal este considerată un pas vital pentru susținerea micilor antreprenori și a angajaților care din diverse motive nu pot lucra normă întreagă. În prezent, plata dărilor la nivelul salariului minim pentru un contract de doar câteva ore reprezintă o povară financiară majoră, care încurajează munca la negru și descurajează crearea de noi locuri de muncă legale.

Dacă proiectul va trece de Camera Deputaților, for decizional în acest caz, schimbarea va reprezenta o corecție semnificativă și echitabilă a sistemului de taxare, reflectând realitatea economică a fiecărui contract în parte. Această decizie va aduce un sprijin concret flexibilității pe piața muncii și ar putea stimula revenirea multor angajați în zona de muncă fiscalizată.

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