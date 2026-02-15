Alexandra Păcuraru, apel de forță din mijlocul românilor credincioși: „Românii vor schimbarea. Voința lor a fost anulată”

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea, a transmis un mesaj puternic pentru români, chiar de la Mănăstirea Dervent din județul Constanța, vorbind despre credință, unitate și destinul poporului român. Din mijlocul credincioșilor, aceasta a atras atenția asupra modului în care voința românilor a fost deturnată de actualii conducători politici și a făcut apel la mobilizare.

Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea, a transmis un mesaj puternic pentru români, chiar de la Mănăstirea Dervent din județul Constanța, vorbind despre credință, unitate și destinul poporului român. Din mijlocul credincioșilor, aceasta a atras atenția asupra modului în care voința românilor a fost deturnată de actualii conducători politici și a făcut apel la mobilizare.

„Din răi putem deveni buni și unitatea ne dă forță”

"Bună să ne fie soarta și credința tare, că Dumnezeu are rezervat, să spun așa, un loc pentru fiecare dintre noi în împărăția Sa, sus în rai. În schimb, dacă ne gândim la iad, să știți că acolo noi nu avem locul pregătit. Noi, oamenii, prin faptele noastre ne pregătim locul acolo sau nu. Astăzi la predică în sfânta biserică s-a vorbit despre judecata de apoi. Să ne aducem aminte că din răi putem deveni buni și unitatea ne dă forță. Ce s-a ales de acest pământ sfânt? Aici unde suntem noi acum la Mănăstirea Dervent, încă se simt Încă se simte sângele sfinților martiri. Care este recunoștința noastră? Cum am ajuns în acest punct în care nu ne mai pasă de suferința celor care încă mai trăiesc în România? Povestea cineva în Sfânta biserică că este întristat de faptul că s-au înmulțit aceste magazine pentru animale de companie. În schimb, nu se deschid creșe, nu se deschid grădinițe. Românii nu mai sunt încurajați să dea naștere pruncilor lor aici în România. Altă doamnă, mai în vârstă, cu ochii în lacrimi, mă întreba: Unde să se ducă? Unde să se ducă? Doar biserica i-a mai rămas casă. Ce se va alege de noi dacă nu mai avem încredere că putem să schimbăm ceva în bine România noastră? Dacă nu mai avem încredere să ne expunem.

"Cum ar fi arătat România astăzi dacă ar fi fost președinte Călin Georgescu și George Simion prim-ministru?"

Îmi povesteau oamenii că nu mai cred într-o schimbare efectivă. Nu mai cred. Voința lor a fost anulată. Ei și au dorit o Românie condusă de Călin Georgescu. Turul I a fost avizat. Adică de ce le-a furat această voință de a avea parte de un creștin la conducerea țării? Românii cu care vorbesc aici în Dobrogea au spus că vor dovedi că nu boții l-au făcut pe Călin Georgescu președinte, ci ei, patrioții și își doresc turul doi înapoi. M-au întrebat cum ar fi arătat România astăzi dacă Călin Georgescu ar fi fost președinte și George Simion prim-ministru. Cum ar fi arătat România astăzi dacă în Parlament ar fi oameni de bună calitate, tineri? Și pentru că tot vă povesteam de durerea acelei doamne care îmi spunea că nu are unde să se ducă, nu mai are pe nimeni în viață. Doar la biserică mai poate ajunge. O am alături de mine pe Cosmina, o tânără foarte frumoasă care la fel se gândea și ea să plece să facă performanță într-o altă țară. Bună Cosmina.

„Românii nu mai cred într-o schimbare. Voința lor a fost anulată”

\"\"Românii vor dovedi că nu boții l-au făcut pe Călin Georgescu președinte"

Tinerii, speranța salvării

Aexandra Păcuraru: Bună, Cosmina.

Cosmina: Bună, bine m‑am găsit.

Alexandra Păcuraru: Unde te gândeai să pleci?

Cosmina: Voiam să rămân în Elveția.

Alexandra Păcuraru: Voiai să rămâi în Elveția, deși tu ești româncă.

Cosmina: Deși sunt româncă și iubesc țara asta, nu sunt aceleași posibilități pe care le găseam acolo.

Alexandra Păcuraru: Ce anume îți lipsește aici? Spune‑le politicienilor.

Cosmina: Calitatea învățământului, seriozitatea, civilizația și anumite valori care lipsesc.

Alexandra Păcuraru: Ți‑ar plăcea să pui umărul la treabă, cum se spune, să muncești într‑o echipă nouă, să construiești un viitor de lumină aici, în România, ca tu să te regăsești în România și toți cei care sunt astăzi plecați departe de România și au vârsta ta să se întoarcă acasă?

Cosmina: Cu cel mai mare drag. Mi‑aș dori lucrul ăsta, dacă găsesc echipa potrivită.

Alexandra Păcuraru: Mi‑ar plăcea foarte mult să transmiți un mesaj — știu că vorbești mai multe limbi străine — tuturor copiilor români care s‑au născut poate într‑o altă țară sau trăiesc într‑o altă țară și uită de pământul nostru sfânt.

Cosmina: O să spun în limba română: nu trebuie să uitați de rădăcinile voastre. Este foarte important să ținem la țara noastră. Eu mereu am rămas cu gândul, și când am plecat, că aș fi vrut să mă întorc. Veneam cu cel mai mare drag acasă, la bunici, la părinții mei, și mi‑aș dori, dacă s‑ar putea, să fim mult mai uniți, românii care pleacă în afară.

Cosmina: M‑am confruntat, de fapt, cu problema atunci când plecam în alte țări și am tot călătorit. De fiecare dată, alți tineri spun că, vezi Doamne, nu m‑aș întoarce acasă pentru că nu e ca aici, aici e altceva, în alte țări. Dar nu e chiar așa. Cred că trebuie să fim un pic mai uniți și să aducem tot ce e mai bun aici și să fim uniți în România.

Alexandra Păcuraru: Mă doare sufletul când aud că cei care dau naștere copiilor într‑o altă țară îi fac cetățeni ai altor state și nu mai vorbesc nici măcar acasă limba noastră dulce românească. Din acest motiv, aș vrea să transmiți un mesaj și în italiană. Știu că cochetai un pic și cu acea țară, tu mi‑ai povestit că ar fi un colț de rai pe care ai vrea să‑l vezi și aici.

Cosmina: Să transmit în italiană… Cercate di non dimenticare da dove venite, da chi vi ha dato nascita, dal paese che, anche se voi non state più in questi paesi, non studiate più qua, cercate sempre di pensarci che potrete sempre fare qualcosa di meglio e che ci siamo ancora qua. Noi che siamo romeni possiamo ancora essere tutti insieme ed essere uniti pure nel nostro paese.

Alexandra Păcuraru: Mulțumesc foarte mult, Cosmina. Ești un exemplu demn de urmat pentru toți ceilalți tineri.

Alexandra Păcuraru aduce vocea românilor la Realitatea Plus - Televiziunea Poporului

Alexandra Păcuraru: Tot mai mulți oameni au curaj să vină să vorbească la cadru, dar să știți că sunt rezervați tocmai din acest motiv. Au sentimentul că țara este deja luată pe bucăți și nimic nu se va schimba.

Român: Bună ziua, Realitatea Plus și fanii de la Realitatea Plus. Unde‑i credință, acolo‑i dragoste. Unde‑i dragoste, acolo‑i pace. Unde‑i pace, acolo‑i binecuvântare. Unde‑i binecuvântare, acolo‑i Dumnezeu. Unde‑i Dumnezeu, acolo lipsă nu e. Uitați‑vă la păsările cerului. Nu are, nu știi cu ce nu seamănă. Unde‑i Dumnezeu, acolo lipsă nu e. Când o să fim toți de aceeași credință creștin‑ortodoxă, cu acea lumină sfântă de la Patriarhul României Daniel, cu acea lumină sfântă să o ținem în partea dreaptă, să zicem „Tatăl nostru” de trei ori și să îngenunchem în fața lui Dumnezeu, atunci Iisus Hristos va coborî pe pământ românesc să judece vii și morți.

Și vreau să vă spun acum despre Dumnezeu. Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Dumnezeu, din prima zi, a spus să fie pe pământ multă iarbă verde și pomi înfloriți. În prima zi, Dumnezeu a luat o mână de țărână și a suflat‑o pe Eva, iar din coasta Evei l‑a făcut pe Adam.

Dumnezeu, Iisus Hristos, i‑a ridicat în rai, în ceruri. Și pe acea cărare Dumnezeu le‑a pus până la acel trăsnet, pe acea cărare i‑a lăsat pe pământ să se culce. Dumnezeu, în a șasea zi, a creat lumea. În a șasea zi, Dumnezeu a spus așa: „Să nu faceți omor pe pământ.” Dumnezeu a spus: „Cine va ridica sabia asupra altora, de sabie va pieri.” Dumnezeu a spus: „Să nu vă fie rușine cu sărăcia.” E valabil în întreaga Românie și pe întreaga planetă a globului pământesc.

Iisus a spus: „Eu sunt calea, adevărul și viața, și nimeni nu se duce la Tatăl ceresc decât prin Iisus Hristos.” Prin Iisus Hristos se va duce. El ne va judeca.

Alexandra Păcuraru: Că tot vorbeam de judecată… Da. Și ce am vrut să vă mai spun: transmiteți ceva politicienilor. Cei care au capturat astăzi legal România, cei care au anulat alegerile în timp ce voința poporului era călcată în picioare, nu cred că‑l au pe Dumnezeu.

Român: N‑are frică de Dumnezeu și vrem turul doi înapoi. Călin Georgescu să fie președinte al României, a ieșit din primul tur. Dar mafia, cei nouă judecători, au făcut așa, într‑un fel, ca să iasă Nicușor Dan. S‑au unit toți ca o haită. Asta e o bătaie de joc, și și‑au bătut joc de noi, românii.

Alexandra Păcuraru: Mai aveți încredere într‑o schimbare? Mai aveți încredere într‑o judecată dreaptă?

Român: Să dea Dumnezeu — mă și înclin — să fie o judecată dreaptă, dar sunt mulți corupți, sunt mulți corupți în țara asta.

Alexandra Păcuraru: Ăsta este motivul pentru care fiecare om cu care am vorbit vrea să voteze din nou pentru președintele țării și pentru Parlament. Clasa politică nu se va schimba decât în momentul în care vom pune ștampila pe patrioți. Ne‑am săturat de hoți. Și pentru că oamenii de aici își doresc să fie solidari cu suferința domnului Georgescu, le promit că marți, la ora 11:00, voi fi în fața Sfintei Catedrale din Constanța și de acolo vom protesta pașnic și vom fi solidari cu suferința și cu nedreptatea care este astăzi, din păcate, asupra domnului Georgescu.

Un ultim mesaj pentru politicieni…

Român: Da, să se facă dreptate și vrem turul doi înapoi, și Dumnezeu să aducă o schimbare, și să fie un președinte care ține cu poporul și cu cei nevoiași, cu cei săraci, să ajute, să ajute bisericile, să ajute… că eu am ajutat biserica, la părintele stareț Andrei, am venit încărcat și o să mai vin încărcat, o să aduc tot ce are nevoie. Am fost copil sărac. Am crescut… am crescut în sărăcie lucie…"

Alexandra Păcuraru: Am alături de mine o doamnă curajoasă. Dumnezeu să binecuvânteze România. Vă rog frumos, că tot ați ascultat ce am vorbit și cu ceilalți domni și doamne până să intrăm în direct, toți își doresc turul doi înapoi. Nu mai au curajul să se expună și să ia cu vântul. Au sentimentul că lumea a devenit atât de rea de la vârful statului în jos, încât nimeni nu mai rezonează cu durerea lor, cu nedreptatea lor, cu suferința lor.

Interlocutoare: Astăzi este o zi mare. Este lăsata secului de carne, izgonirea lui Adam și Eva din Rai și sper ca începând de astăzi să reușim și noi suveraniștii și patrioții să-i izgonim trădătorii de țară de la noi, să ne lase să ne lase țara, să ne lase tot ce ne au lăsat eroii noștri care au luptat și în '89 și înainte de '89, care au luptat pentru această țară ca noi să avem un viitor. Și noi cei să avem turul doi înapoi și să ne recâștigăm libertatea și țara. Nu vrem nimic mai mult. Vrem țara noastră, averea noastră care ne au lăsat o strămoșii noștri, resursele noastre, apa noastră, curentul nostru. Nu vrem nimic de la nimeni.

Alexandra Păcuraru: Văd că aveți lacrimi în ochi.

Interlocutoare:: Da, pentru că văd că acești copii, noi am mai trăit pe timpul lui Ceaușescu o copilărie mai bună. Copiii în ziua de astăzi nu au copilărie. Copiii din ziua de astăzi văd pericolul la orice pas. Ce s-a întâmplat și ce s-a auzit în ultimele zile m-a cutremurat și mă gândesc și mă rog în fiecare seară la nepoții mei, am patru nepoți, ca Dumnezeu să îi apere și să nu sufere ce au suferit alți copii care poate au fost părinții la servici, lăsați singuri și n-au avut cine să îi protejeze. Și sperăm ca justiția din țară să își facă treaba, milițiile, poliția și jandarmeria să apere oamenii și copiii acestei țări, nu să îi lase de izbeliște și să apere infractorii cum fac.

Alexandra Păcuraru: Acestea sunt motivele pentru care cei pe care nu îi puteți vedea că nu vor să apară la televizor, nu mai speră într o Românie suverană. Știu cât de mult a pus monopol această mafie pe pe România. Știu ce se întâmplă în școli și nu vor să investească în școli. Știu ce se întâmplă în spitale. Știu suferința bolnavilor. Se cunosc toate aceste lucruri, doar că în momentul în care nu ai inimă, nu ai cum să empatizezi cu suferința celorlalți. În momentul în care nu îl ai pe Dumnezeu, nu ai cum să investești în România pentru a a re da șansa la o viață reală celor care se nasc în România, celor care s au născut în România. Toți sfinții voievozi l au avut pe Dumnezeu. Au respectat sfânta biserică. Vă amintesc că cei care s au opus cel mai tare construcției catedralei Mântuirii neamului au fost cei de la URSS și aripa USR istă din PNL. I ați văzut cu câtă nerușinare au ocupat primele locuri. Eu nu m am putut duce acolo odată cu ei pentru că mi a fost rușine de rușinea lor. Dar pentru că ei nu au caracter, nu au demnitate, nu își vor da niciodată demisia de onoare. Cerem alegeri anticipate și ne dorim ca în partidul nostru, în Partidul Aur, să se înscrie cât mai mulți oameni valoroși. Cât mai mulți oameni care au dovedit prin faptele lor că au făcut performanță, au viziune, curaj și determinare să construiască o țară extraordinară, așa cum o avem aici pe Cosmina și mi ar plăcea să faci parte Cosmina din Partidul Aur.

Cosmina: Alexandra, ne am cunoscut recent, dar mi se pare că ești un om absolut extraordinar și într adevăr cred că este posibil să îmi fi găsit echipa prin care să ducem mai departe mult mai multe proiecte.

Alexandra Păcuraru: Am aici un pin cu Partidul Aur. să fie primul meu cadou pentru tine și să te încurajez să visezi măreț și să muncești cu toată forța ta ca aceste vise pe care le ai să devină realitate pentru o Românie mai bună pentru tine și pentru copiii tăi. România să redevină acea țară suverană, independentă și bogată care te va motiva să faci și tu măcar cinci copii așa ca mine. Da. Noi rămânem în continuare aici. Vorbim cu Enoriașii, vorbim cu toți oamenii care au fost la sfânta slujbă astăzi și vă amintesc încă o dată toți avem un loc în rai. E ușor să revenim în brațele Domnului. E ușor să ne îndreptăm dacă ne dorim acest lucru. A devenit un sport să devii din rău tot mai rău. Acei oameni care nu vor să se căiască, acei oameni care nu vor să se îndrepte, nu vor mai ocupa acel loc rezervat de Mântuitorul nostru sus în rai. Cu siguranță vor ajunge în iad. Ține de noi, prin faptele noastre să ne facem o viață demnă. Să empatizăm, pentru că iubirea înseamnă empatie. Vă aștept din nou mai târziu aici. Mulțumim!", a transmis Alexandra Păcuraru, vicepreședinte AUR pe regiunea Dobrogea.