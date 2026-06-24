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Politica· 2 min citire
Ambasadorul SUA la București, despre criza politică: „Românii trebuie să o rezolve. Indiferent cum, relația noastră va rămâne puternică”
Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA la București
Ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, a transmis miercuri un mesaj de încredere față de instituțiile democratice ale României, în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă țara.
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