Anca Alexandrescu: „Bolojan e trotineta USR-ului”

Sursă: realitatea.net

Dar ce ce desfasurare de forțe, câți boți, câți troli, cum dintr-o dată pe postările lui Bolojan sunt sute de mii de like-uri. E același Kensington, nu vă faceții griji. Aceași companie care a făcut asta și în numele lui Călin Georgescu fără să aibă nicio vină și nici în clin nici în mânecă, ci pentru PNL ca să îl bage pe Ciucă în turul doi.

Aceași Kensington care a apărut în documentele făcute publice de Klaus Iohannis și care n-a pățit absolut nimic, este în continuare în gașca PNL-istă și, bineînțeles, acum face campanie pentru Ilie Bolojan. Asistăm, așa cum am spusși pe pagina mea de socializare, și așa cum am spus pe pagina de socializare și cum am spus astăzi într-o intervenție telefonică, la un plan foarte bine pus la punct de foarte mulți ani de zile. V-am spus și aseară, eu urmăresc pe Bolojan de foarte mulți ani. Încă de când era primar la Oradea. Nici măcar nu se gândea cineva vreodată că va ajunge aici.

Am știut clar că ăsta va fi parcursul și că va fi adus pas cu pas către București și pus întâi senator, apoi președintele Senatului, apoi mă rog, a fost și situația cu prezidențialele care nu era în plan, a fost interimar o perioadă și mai apoi prim-ministru ca să fie pus pe un piedestal, el reformatorul, el trebuie să conducă România.

Am văzut cu câteva minute înainte să intru în direct și faptul că au consființit și Marea Uniuune cu globaliștii neomarxiști ai domnului Fritz, sunt împreună, m-am liniștit, nu avem niciun dubiu că este așa. Este ceva îngrozitor pentru un partid ca Partid Național Liberal, el fiind un partid conservator, să meargă împreună cu globaliștii neomarxiști pe același drum. E parcursul pe care ei l-au ales de foarte multă vreme și le place foarte tare acolo. Le urez succes.

Astăzi însă am văzut că domnul Bolojan a mers mai departe, a separat apele, că el e Moise, doar știți că așa i-a spus Limbiceanu. Limbiceanu care și-a făcut o cafenea la el la Oradea, acolo sigur. Cu tot întâmplător. Adică el nici nu mai era la Consiliul Județean Bihor acolo când s-a întâmplat. E tot cu tot întâmplător doamna Arina Moș, doamna roșie în cap, care număra de zor voturile și bilele la Parlament, pupila domnului Bolojan, care execută orice ordin, astăzi a postat. Vedeți, doamne, chipurile postare altora. „Știu că acum avem ce să votăm în 2028. Alegerile prezidențiale, dacă nu o fi anticipate, vor fi în 2030. El va fi locomotiva, o să câștige tot”.

Doamne ajută, doamne ajută! Deci eu chiar mă rog să se întâmple așa. Să fie așa, să fie neomarxist și să termine tot ce a mai rămas determinat. Dar mie îmi place tot cum domnul Bolojan i-a șters cineva memoria. Adică, nu știu, ălora care-l susțin 100%, le-a șters cineva memoria. Să știți că este același Bolojan care era cu sigla USL în spate, începând cu anul 2012, când era USL-ul la putere cu Victor Ponta. Deci e acelaşi. E acelaşi care era şi pe afişele USL-ului. Tot cu PSD-ul în spate. Este acelaşi care l-a susţinut şi pe Iohannis, l-a susţinut şi pe Ciucă. A fost şi şef de campanie la Crin Antonescu. Băi, nu l-am auzit o dată să deschidă guriţa să spună ceva despre ce se întâmplă la Bucureşti, despre baronii PNL. Nu spune decât acum că nu-i convin anumite personaje din PNL, că au altă direcție decât el. În rest, nimic. Nu-l deranjează nici domnul Iftimie de la Botoșani, care are 8.000 de contracte cu statul, desigur, după ce a venit la PNL. Nu-l deranjează nimic din lucrurile astea. Totul a fost perfect. Până când a trebuit să iasă din găoace, ca să zic așa, surpriza minunea României.

Este o cântare a lui Ilie Bolojan, cum rar ne-a fost dat să vedem. Bine a zis domnul Cataramă când l-a comparat cu Ceaușescu. Deci, nici pe vremea lui Ceaușescu nu era ce se întâmpla azi. Toți, toți. Deci, a reușit să adune în spatele lui toată propaganda neomarxistă, soroșistă, globalistă, de la Iliescu încoace, de la Ana Blandiana, până la Angi Șerban. Toți s-au aliniat în spatele lui Bolojan.

Le-a satisfăcut așteptările domnul Nicușor Dan. Acum toți l-au găsit pe eroul Bolojan. Trebuia să-l găsească alt erou. E foarte bine, perfect. Să se facă alegeri anticipate. Eu chiar vă rog, îmi doresc lucrul acesta. E perfect. Deci e tot ce se poate mai bine.

Domnul Ciucu. Domnul Ciucu, am înțeles că nu știați dacă noi suntem o televiziune, în seara asta o să aflați. Dumneavoastră ați mai aflat mai aflați acum mulți ani de zile, când eu m-am mai ocupat de activitatea dumneastră de la sectorul 6, cum puneați dumneastră șeful de la Poliția Locală, al cărui, băiat, ginere, nu mai știu că au trecut atâția ani de atunci, toți era o gașcă, unul după altul. Erau acolo toți ca o familie. Acum îi mută de la sectorul 6 la primăria Capitalei. Eu am înțeles că e austeritate, că se dau oameni afară. I-a dat afară! Dar i-a dat afară ca să-i aducă pe ai lui. Pe unii i-a transferat, pe unii i-a detașat. Unii au patru ore la Primăria Sectorului 6, patru ore la Primăria Capitalei. Adică oamenii aceștia sunt atât de buni, încât unii dintre ei lucrează și în 81 de unități de implementare a proiectelor. Ce sunt astea? Sunt niște proiecte europene. Și datorită intrării în aceste proiecte, primesc un spor la salariu.

Se mărește salariul lunar, atenție, cu 5%, cu 10%, cu 20%, cu 40%, în funcție de cât ești de apropiat de primar și de PNL. Desigur că acum eu m-am uitat pe liste, pentru că le am, și am văzut că sunt angajați din primărie care probabil fac munca și pe lângă ei sunt oamenii lui Ciucu. Oamenii lui Ciucu, care iau zeci de mii de lei. Aseară eram pregătit să vorbesc despre doamna Andreea Iordache, care este șefa de cabinet al domnului Ciucu. Înțeleg că patru ore lucrează la Primăria Sectorului 6, patru ore la domnul Ciucu la Primăria Capitalei. Dânsa este în unități de implementare a proiectelor și la Primăria Sectorului 6 și la Primăria Capitalei. Și mai sunt mulți, foarte mulți. Îi arăt eu în seara asta, pe toți! Probabil oamenii muncesc, muncesc și noaptea. Mă gândesc că, fiind în atâtea unități de implementare a proiectelor, își merită banii, adică niște zeci de mii de lei. Unii au 30 de mii de lei, unii ajung și la 50 de mii de lei pe lună.

Un proiect de genul acesta ține cam doi ani de zile. Și am zis, sunt bani europeni. Păi da, dar să știți că sunt tot bani publici și bani europeni, căci banii europeni, așa cum a spus de nenumărate ori, nu-i tipărește Ursula, nu-i aduce de acasă. Sunt tot banii cetățenilor europeni. Așa că eu sper ca ăia de la Curtea de Conturi, cei de la DLAF, de la OLAF, să vină și să vadă cum niște băieți, sigur că doar ai lor, de la PNL, adică doar pentru ai lor se dau astea. Că v-am spus eu și de domnul Foghiș, care este tot al lui Bolojan, adus la SAPE, unde sunt participații de statului. Doar ai lor, deci ai lor, trebuie să trăiască cu bani mulți.

Ei fiind liberali, în mod normal, ei ar trebui să lucreze la privat, adică eu așa știam că liberalii sunt cu... nu? Nu. Ei tot lucrează la stat. Neveste, că și ăsta care a rămas primar interimar, în locul lui Ciucu, mă certa pe mine și mă făcea pe mine în toate felurile. Dar și el și nevastă-sa sunt niște sinecuriști. Și ei i-au împreună niște zeci, cred că vreo 10.000 de euro pe lună și el și soția. De la stat, bineînțeles. Unde credeți? Duceți-vă mă la privat. Duceți-vă la privat. De ce tot din bani publici? Adică voi sunteți de nenlocuit?

Mi-a scris unul astăzi, amenințător așa. „O să-ți vină rândul și ție”. Aoleu, ce o să faceți? Nu, mi-e frică, mă, de voi. Nu înțeleg după atâția ani de zile că nu mi-e frică de voi. A, vouă vă e frică de mine dacă ați intrat în gura lui Alexandreasca! Puteți să faceți și cu CNA-ul, cu cine vreți voi, cu toată lumea. Adevărul eu tot o să-l arăt, pentru că am acte, am documente. Vă arăt, nicio problemă. Nu mi-e frică de voi, ca să fie foarte clar. Și o să continui să arăt. Mi-a zis ăla că sunt ofticată că n-am ajuns la Primăria Capitalei. Păi bă, nu sunt, pentru că eu am fost corectă și am luptat pe bune acolo.

Uite, s-a spus în ședință la PNL-urile trecute, a zis doamna Pauliuc, că domnul Ciucu a câștigat pentru că domnul Bolojan Onestul, Onestul Bolojan, a dat șpagă niște funcții pentru unii ca să câștige domnul Ciucu. La ei e ok, mă? La onesti, oneștii pot să facă orice. Orice, oricum, oricând, oriunde. Nu-i nicio problemă. Nu-i deranjează nimeni, nici Codruța, nici Curtea de Conturi, nici nimeni, nimeni.

De-asta e supărat domnul Ciucu, că s-a supărat pe colega mea, Alessia, că pune întrebări. Asta e treaba jurnaliștilor. Adică eu, dacă am candidat la Primăria Capitalei, nu mai am voie să vorbesc despre ce face domnul Ciucu la Primăria București? Vă înșelați.

Știți, domnul Ciucu e prieten și cu domnul Băluță. V-am spus eu, pe ea a trecut bugetul. Acum, domnul Băluță, domnule, mai ușor prin parcurile alea, cârciumile prin Herăstrău acolo. Aud că vă fac unii fotografii. O să apară și fotografiile alea la un moment dat.

Bolojan, așa cum s-a întâmplat și la Oradea, așa cum s-a întâmplat și la Senat, știți, a făcut el reformă, a dat afară oameni, a restructurat. Oamenii au câștigat în instanță pentru că, bineînțeles că el nu aplică legea. „Așa vreau eu și mi asum”. Îți asumi, dar îți asumi pe banii noștri. Cpă ce a pierdut și la Oradea, că a trebuit să-i reangajeze pe alții. Am arătat eu, la un moment dat, chiar doamna Arina Moș, pupila lui, a dat-o afară pe o doamnă care, săraca, a murit până a câștigat procesul, bolnavă de cancer. S-a îmbolnăvit de cancer din cauza a ceea ce i-au făcut.

Am văzut astăzi și un primar de la Bihor care spune că, un primar PSD, care spune că se răzbună pe ei, n-au vrut să-i dea bani pentru o școală, oameni buni, execuție publică. Pe de ce? Pentru că nu îl suportă Bolojan. Chiar toată lumea vorbește acum, USR-izează toată țara. Foarte bine o să fie o țară plină de peneliși și de useriști. Dar apropo, domnul Bolojan, n-ați zis că sunteți în opoziție? De ce mai aveți oameni și mai numiți oameni de la USR și de la PNL? Ați zis că sunteți în opoziție. Înțeleg că faceți tot felul de întâlniri, ați închis ușile pe acolo, pe la Palatul Victoria, să nu vă vadă nimeni, în secret, negocieri, întâlniri, numiri. Nu vă e o așa puțină rușine. Pe cine ne vindeți, mă? Pe un onestul Bolojan, care vrea să vândă tot ce a mai rămas în România? Spunând că vrea să facă curățenie, numai minciuni peste minciuni.

Scot din context, prezintă lucrurile altfel decât sunt. O să vă arăt astăzi că, din nou, mulți vorbesc, că au început să vorbească din interior. Ușor, ușor, ies toate la suprafață. Ai lui sunt spălați pe creier, toți. Mi-a zis unul astăzi, mincinoasă, n-a scăzut cursul euro-leu. Păi vă spun eu de ce n-a scăzut. Pentru că face jocuri domnul Isărescu. Domnul Isărescu, ca întotdeauna, este în gașca celor care fac jocuri. De ce? Să ceeze impresia că „Ia uite, dom'le, ce dezastru”. Bursa e e pe verde. A început să scadă și euro. Astăzi, puțin. Probabil că ziua următoare își va reveni. Dar ce facem cu toată economia? Ce facem cu nenorocirea pe care ați produs-o?

Toată lumea a răsuflat ușurată. Sigur, a rămas interimar și probabil că o să mai rămână două, trei, poate patru săptămâni. Mingea este la Nicușor Dan. Desigur că își doresc foarte tare suspendarea lui Nicușor Dan. V-am spus de ieri, Ilie Bolojan este în campanie prezidențială. Inamicul lui numărul unu este Nicușor Dan. Și, bineînțeles, al celor care ni l-au impus, ăștia, toți ăștia care strigă.

M-am uitat astăzi, a făcut o postare domnul Bolojan pentru liberali. A separat apele. A separat apele. Moise, Moise. „Bă, de ce vorbiți mult? De ce sunteți lipsiți de respect? Nu puteți să înțelegeți că el este unicul, de nenlocuit. Numai altul ca el. Numai el poate să facă. A separat apele, el în PNL, a făcut curățenie”. Dar fă mă congres, fă congres, cheamă primarii să vedem ce părere au primarii. Dacă ai curaj să dai față cu partidul, nu acolo la tine în BPM, unde știi tu că îi ai pe aia la mână.

A făcut astăzi o postare. În 7 minute avea 30.000 de like-uri. Eu am râs. Vă dați seama că ăsta e un boți, trolli. Acum are vreo 90.000. Păi e foarte bine. Cu ăștia să rămână. Dar am intrat de curiozitate să văd și eu cine redistribuie postarea lui Ilie Bolojan. Păi, pe lângă membri de partid și ălora ca ăia care acum sunt cu mucii scurți în față la Bolojan și îi pupă pantofii cum au făcut cu Iohannis, au făcut așa cu Orban, au făcut cu Câțu, au făcut cu Ciucă. Acuma fac la fel și cu ăsta, vine rândul și lui, adică nu-i nicio problemă. La fel va avea același tratament. Nu scapă niciunul, cum s-a întâmplat și la PSD. Așa e cu toți șefii de partid. Și la USR e la fel, adică acum e Fritz, o să urmeze altul. Probabil Buzăianu, că am văzut că pe ea o tot promovează.

Bun. Și am început și eu să mă uit să văd cine îi redistribuie postările. Păi, domnul Radu Buzăianu de la B1, îl știți? Domnul acela care murea de grija mea, el cu prietenii lui de platou, ăia care toată ziua îl pupă. Nu a fost suficient că a dat el, a redistribuit și pe contul emisiunilor. Domnul Iancu Buda, îl știți? Domnul Emilian Isăilă, alt jurnalist de casă acolo, deci la greu. Și plin de grupuri, grupuri, grupul nu știu care al doamnei Buzuianu, grupul lui Alexandru Dimitriu de la USR, adică, înțelegeți? Sunt aceiași boți, aceiași troli, gestionați de Kensongton și de alte găști din jurul lor, pe care nu-i deranjează nimeni. Că la ei se poate. Pe cine păcăliți? Când a fost nevoie să iasă în stradă cineva pentru Bolojan, au ieșit câteva sute de oameni, după care au ieșit cinzeci, adică au ieșit câteva sute pentru că i-ați adus voi. Ca și la Oradea, unde au fost aduși cu forța de organizația PNL Bihor. Pe cine mințiți? Voi să crezi imaginea asta? Bolojan e iubit, e iubit. De cine e iubit? Cine îl iubește pe Bolojan? Adică... Gata, o să câștige alegerile prezidențiale. O să fie, era să zic trotineta PNL-ului, dar e trotineta USR-ului.