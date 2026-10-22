Anca Alexandrescu îl pune la zid pe George Simion: „De ce nu vorbești despre înțelegerea cu Bolojan?”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un atac dur la adresa liderului AUR, George Simion, în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS. Realizatoarea l-a acuzat pe liderul AUR că instigă susținătorii împotriva sa, și a vorbit despre presupuse înțelegeri politice cu Ilie Bolojan și i-a cerut explicații în legătură cu mai multe controverse.
În același timp, jurnalista a criticat Guvernul pentru situația economică, a ridicat întrebări privind cheltuirea banilor publici și a comentat scandalul legat de programul SAFE, violența din școli și comportamentul politicienilor față de problemele românilor.
Anca Alexandrescu a început intervenția de la Realitatea PLUS într-o notă ironică, după ce un telespectator a întrebat-o cine îi scrie emisiunile și dacă serviciile de informații îi dictează ce să spună. Realizatoarea a respins sarcastic această idee și a susținut că atacurile îndreptate împotriva sa au devenit o preocupare constantă pentru George Simion.
Potrivit jurnalistei, liderul AUR ar fi ajuns să se concentreze mai mult asupra sa decât asupra problemelor politice și economice ale României. Anca Alexandrescu l-a acuzat că publică mesaje, telefonează și transmite afirmații care ar încuraja reacții ostile din partea unor susținători.
Realizatoarea a susținut că limbajul folosit de George Simion împotriva sa ar avea caracter extremist și că o parte dintre comentariile susținătorilor acestuia ar confirma, în opinia sa, existența unei campanii de intimidare.
Anca Alexandrescu îl acuză pe George Simion că evită criticile la adresa lui Ilie Bolojan
Unul dintre principalele reproșuri formulate de Anca Alexandrescu vizează atitudinea liderului AUR față de premierul Ilie Bolojan și față de situația economică a țării.
Realizatoarea a susținut că, în timp ce România se confruntă cu probleme bugetare grave, George Simion ar prefera să se concentreze asupra conflictului cu ea, în loc să critice Guvernul.
„Voi l-ați văzut vreodată pe Simion vorbind un rând despre Bolojan?”, a întrebat Anca Alexandrescu în emisiune.
Jurnalista a invocat o gaură bugetară de 37 de miliarde de lei, pe care a pus-o în legătură cu guvernarea lui Ilie Bolojan, și a criticat lipsa unor reacții publice din partea liderului AUR pe această temă.
Anca Alexandrescu a susținut că ar fi existat o înțelegere politică între George Simion și Ilie Bolojan și că aceasta ar continua să producă efecte. În interpretarea sa, liderul AUR ar fi contribuit la menținerea actualei configurații politice și la evitarea intrării partidului la guvernare.
Totodată, realizatoarea a făcut referire la situația președintelui Senatului, despre care a afirmat că ar fi rămas în funcție în urma unor aranjamente politice favorabile lui Bolojan.
Afirmațiile privind existența unei înțelegeri între cei doi politicieni reprezintă acuzațiile formulate de Anca Alexandrescu în emisiune.
„Vă rog, domnule Simion, chiar vă rog să mă dați în judecată!”
Anca Alexandrescu a reacționat și la informația potrivit căreia George Simion ar intenționa să o acționeze în instanță.
Realizatoarea a afirmat că așteaptă un asemenea demers și l-a provocat pe liderul AUR să precizeze concret care dintre declarațiile sale ar fi neadevărate.
„Vă rog, domnule Simion, deci chiar vă rog, de când așteptam momentul ăsta să mă dați în judecată?”, a declarat aceasta.
Jurnalista a susținut că și-a formulat criticile pe baza unor informații și probe prezentate în emisiune și a ridicat întrebări privind modul în care George Simion ar putea trata presa dacă ar ajunge la guvernare.
Anca Alexandrescu a afirmat că se teme de posibilitatea ca o eventuală guvernare condusă de acesta să încerce să reducă la tăcere vocile critice și să exercite presiuni asupra redacțiilor. În opinia sa, România nu ar trebui să ajungă într-o situație în care jurnaliștii să fie îndepărtați din funcții pentru că exprimă opinii incomode.
Realizatoarea a adăugat că AUR ar putea avea un viitor politic dacă s-ar delimita de persoanele pe care ea le consideră extremiste.
Anca Alexandrescu: George Simion s-ar pregăti să se victimizeze
În continuarea atacului, realizatoarea a susținut că George Simion ar încerca să construiască imaginea unei victime a atacurilor mediatice, anticipând eventuale probleme juridice.
Anca Alexandrescu a făcut referire la dosarul Bogos și a afirmat că numele liderului AUR ar apărea în acest context, invocând declarații pe care le atribuie unor persoane audiate și unor avocați implicați în dosar.
Jurnalista a susținut că George Simion ar putea fi chemat să dea explicații în perioada următoare. Ea a afirmat, de asemenea, că a auzit că acesta ar urma să meargă la Arestul Central și i-a cerut să ofere răspunsuri publice.
Aceste afirmații și referiri la dosarul menționat nu echivalează cu stabilirea unei vinovății, care poate fi constatată numai de autoritățile competente.
Întrebări despre Călin Georgescu și presupuse mesaje private
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost relația dintre George Simion și Călin Georgescu.
Realizatoarea i-a cerut public liderului AUR să clarifice dacă ar fi promis unor persoane din sistem că nu va scoate oamenii în stradă pentru Călin Georgescu. Totodată, l-a întrebat dacă, în vara acestui an, ar fi transmis unor apropiați mesaje în care îl caracteriza negativ pe fostul candidat la alegerile prezidențiale.
„Este adevărat că ați promis sistemului ca să vă lase în pace că nu scoateți oameni din stradă pentru Călin Georgescu?”, a întrebat jurnalista.
Anca Alexandrescu i-a cerut lui George Simion să răspundă public acestor întrebări și a insistat asupra necesității ca un politician care își dorește să conducă România să își asume afirmațiile și acțiunile.
Realizatoarea a declarat că nu se consideră apropiată de actuala putere și a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi ajuns să susțină Guvernul. Ea a afirmat că își continuă criticile la adresa guvernanților, inclusiv la adresa celor instalați recent în funcții.
Scandalul „capului de porc”: Anca Alexandrescu cere clarificări oficiale
Anca Alexandrescu a explicat și de ce nu a transformat în subiect de emisiune controversa legată de un cap de porc, precizând că nu intenționează să o facă până când autoritățile nu vor prezenta un punct de vedere oficial.
Realizatoarea a spus că are semne serioase de întrebare cu privire la acest caz și că nu dorește să se poziționeze de partea vreuneia dintre tabere înainte de clarificarea faptelor.
În același timp, ea a criticat jurnaliștii care, în opinia sa, au prezentat informații drept dezvăluiri importante și au îndemnat publicul să depună sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului pentru că subiectul nu a fost preluat de emisiunea sa.
Anca Alexandrescu a făcut referire la o persoană apropiată lui George Simion, despre care a afirmat că ar fi fost implicată în episodul controversat și care ar fi susținut ulterior că ar fi fost influențată de Claudiu Lulea.
Realizatoarea a amintit și de o parlamentară de Botoșani, despre care a spus că ar fi fost implicată anterior într-un scandal legat de încercarea de a intra în Palatul Parlamentului cu gloanțe.
Jurnalista a precizat că îi revine instituțiilor statului sarcina de a stabili ce s-a întâmplat și cine este responsabil.
Întrebări despre Claudiu Lulea și cumnatul lui George Simion
În legătură cu aceeași controversă, Anca Alexandrescu a cerut explicații despre presupusa implicare a lui Claudiu Lulea și a cumnatului lui George Simion.
Realizatoarea a întrebat de ce o rudă a liderului AUR ar apărea în această poveste și dacă acuzațiile potrivit cărora totul ar fi fost o înscenare pot fi demonstrate.
„Ce caută, domnule, în această poveste cumnatul dumneavoastră, domnule Simion?”, a întrebat aceasta.
Anca Alexandrescu a susținut că autoritățile ar trebui să audieze persoanele implicate și să stabilească adevărul pe baza probelor. Ea a menționat inclusiv ideea verificării declarațiilor prin mijloace legale de investigare, subliniind că instituțiile statului trebuie să clarifice circumstanțele cazului.
Realizatoarea a insistat că nu dorește ca persoane asupra cărora planează suspiciuni neclarificate să ajungă în apropierea centrelor de putere din România.
„Nu o să mă opriți și n-o să tac!”
Într-un pasaj al intervenției sale, Anca Alexandrescu a afirmat că nu intenționează să renunțe la criticile publice și că va continua să prezinte informațiile și probele pe care susține că le deține.
Jurnalista a vorbit și despre atacurile la care ar fi supuși copiii săi în mediul online, afirmând că aceștia ar fi jigniți și vizați de comentarii ostile.
Ea a transmis că, în eventualitatea în care i s-ar întâmpla ceva ei sau membrilor familiei sale, George Simion ar trebui să răspundă pentru comportamentul pe care i-l atribuie.
Anca Alexandrescu a mai susținut că AUR ar pierde sprijinul politic din cauza limbajului și a comportamentului liderului său și că inclusiv membri ai partidului ar fi nemulțumiți de strategia acestuia.
Realizatoarea a făcut referire la comentarii ale unor susținători care i-ar cere lui George Simion să renunțe la disputele publice și să prezinte măsuri concrete pentru cetățeni.
Acuzații privind jocurile de culise din AUR și relația cu Claudiu Târziu
Anca Alexandrescu a criticat și conflictele interne din zona AUR, cerându-i lui George Simion să își rezolve disputele cu Claudiu Lulea și Claudiu Târziu în interiorul partidului.
În opinia jurnalistei, publicul așteaptă soluții la problemele economice și sociale, nu conflicte între politicieni și amenințări cu procese.
Ea a susținut că George Simion continuă să se raporteze la imaginea lui Călin Georgescu într-un mod pe care îl consideră nepotrivit și a afirmat că această strategie nu ar fi acceptată de toți susținătorii fostului candidat prezidențial.
Totodată, realizatoarea a readus în discuție un contract de lobby în valoare de 1,5 milioane de euro în Statele Unite, despre care a afirmat că ar fi primit anterior explicații pe care acum le pune sub semnul întrebării.
Anca Alexandrescu i-a cerut liderului AUR să clarifice aceste aspecte și să renunțe la conflictele publice, concentrându-se pe problemele concrete ale partidului și ale alegătorilor.
Jurnalista a lansat și o critică la adresa persoanelor despre care susține că ar fi plătite de AUR pentru a publica mesaje împotriva sa pe rețelele sociale.
Critici la adresa AUR pentru lipsa unei poziții privind șantierul Damen și programul SAFE
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a acuzat conducerea AUR că nu ar fi avut reacții suficiente la mai multe subiecte importante pentru România.
Printre acestea, realizatoarea a menționat situația șantierului Damen și decizia Curții Constituționale privind sesizarea referitoare la ordonanța de urgență asociată programului SAFE.
Jurnalista a făcut referire la alocarea unor fonduri către RAN Metal și a criticat lipsa unei poziții publice din partea lui George Simion.
În acest context, ea l-a evidențiat pe Petrișor Peiu, despre care a spus că a atras atenția asupra situației încă de dimineață.
Anca Alexandrescu a susținut că liderul AUR ar trebui să se concentreze asupra deciziilor guvernamentale și asupra cheltuirii banilor publici, în loc să întrețină dispute cu jurnaliștii și foști colaboratori politici.
Nicușor Dan, criticat pentru decizia privind Voluntari
Realizatoarea a abordat și un subiect legat de președintele Nicușor Dan, pe care l-a criticat în legătură cu legea privind declararea orașului Voluntari drept municipiu.
Anca Alexandrescu a susținut că decizia de a întoarce legea ar putea avea legătură cu un conflict politic cu Gabriela Firea și a pus sub semnul întrebării oportunitatea unei asemenea măsuri.
„Deci Nicușor Dan se răzbună pe Firea? Deci atât de mic ești?”, a afirmat realizatoarea.
Afirmația privind presupusa motivație politică a deciziei a fost formulată de jurnalistă și nu reprezintă o motivație oficială confirmată.
Violența în școli și efectele rețelelor sociale asupra copiilor
Anca Alexandrescu a atras atenția și asupra violenței în școli, precum și asupra efectelor pe care rețelele sociale le pot avea asupra copiilor și adolescenților.
Realizatoarea a criticat lipsa unor reacții pe care le consideră suficiente din partea politicienilor și a instituțiilor în fața acestui fenomen.
Ea a făcut referire la provocările virale de pe TikTok, despre care a spus că pot expune minorii la riscuri atunci când aceștia nu au suficientă maturitate pentru a înțelege consecințele propriilor acțiuni.
Jurnalista a subliniat că problema nu este specifică României, ci se manifestă și în alte state europene.
Anca Alexandrescu, despre decizia CCR privind programul SAFE: „Aș fi foarte precaută”
Un alt subiect important al emisiunii a fost decizia Curții Constituționale în urma sesizării formulate de Sorin Grindeanu în legătură cu o ordonanță privind programul SAFE.
Anca Alexandrescu a declarat că a urmărit opiniile unor foști judecători ai Curții Constituționale, ale avocatului Onișor Neacșu și ale Noricăi Nicolai, însă a cerut prudență în interpretarea hotărârii.
În opinia sa, judecătorii ar fi constatat existența unui conflict instituțional, dar motivarea deciziei este esențială pentru a înțelege efectele concrete.
Realizatoarea a avertizat că simpla publicare a motivării nu ar însemna automat anularea ordonanței sau a contractelor încheiate în cadrul programului SAFE.
Ea a susținut că Parlamentul ar trebui să stabilească explicit, prin actele normative relevante, ce măsuri urmează să fie luate.
Anca Alexandrescu a atras atenția și asupra riscului unor consecințe financiare în cazul în care contractele deja semnate ar fi contestate în instanță, făcând o comparație cu disputa privind proiectul Roșia Montană.
În acest context, jurnalista a afirmat că eventualele despăgubiri ar putea genera noi costuri pentru România și a cerut ca responsabilitatea pentru deciziile guvernamentale să fie clarificată.
„Unde s-au dus banii?” Anca Alexandrescu cere explicații pentru cheltuielile statului
Spre finalul intervenției, realizatoarea a revenit asupra situației economice și bugetare a României, cerând explicații despre modul în care au fost cheltuiți banii publici.
Anca Alexandrescu a susținut că, deși Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat măsuri de austeritate, cheltuielile statului ar fi mai mari decât în perioada Guvernului Marcel Ciolacu.
Jurnalista a enumerat tăierile sau reducerile de venituri, măsurile privind pensiile și salariile, majorarea TVA și introducerea unor taxe și impozite suplimentare pentru companii.
Ea a comparat aceste măsuri cu politica de cheltuieli din timpul guvernării Ciolacu, despre care a spus că a inclus majorări de pensii și salarii și alte măsuri cu impact asupra bugetului.
„Unde s-au dus banii ăștia? Vreau și eu să știu. La cine s-au dus? Armament? Ucraina? Moldova? Unde s-au dus banii ăștia?”, a întrebat Anca Alexandrescu.
Realizatoarea a cerut miniștrilor să prezinte public ce au găsit în instituțiile pe care le conduc, ce nereguli au identificat și ce măsuri concrete intenționează să adopte pentru a remedia problemele.
Ea a afirmat că, după primele zile de activitate ale noilor responsabili, nu observă încă schimbări fundamentale și a cerut mai multă transparență în privința cheltuielilor publice.
Întrebările privind destinația fondurilor au fost formulate de realizatoare ca solicitări de explicații, fără ca intervenția să prezinte dovezi care să stabilească faptul că sumele invocate ar fi fost direcționate nelegal către destinațiile menționate.
Dumitru Chisăliță, remarcat pentru propunerile privind accizele și ajutoarele
În contrast cu criticile la adresa clasei politice, Anca Alexandrescu a remarcat activitatea lui Dumitru Chisăliță, despre care a spus că a venit deja cu propuneri concrete.
Realizatoarea a menționat o propunere de reducere a accizei cu 25% și o posibilă regândire a sistemului de ajutorare a persoanelor care au nevoie de sprijin.
Jurnalista a criticat acordarea unor subvenții fără o diferențiere suficientă în funcție de situația financiară a beneficiarilor, susținând că sprijinul public ar trebui să ajungă în primul rând la persoanele vulnerabile.
În opinia sa, nu este justificat ca resursele publice să fie folosite pentru a subvenționa persoane foarte bogate, în timp ce familiile cu venituri mici se confruntă cu dificultăți majore.
Anca Alexandrescu a cerut o mai bună organizare a sistemului de ajutoare și măsuri care să răspundă nevoilor reale ale populației.
Mesaj pentru Guvern: bani pentru spitale și măsuri concrete pentru populație
În încheiere, realizatoarea a cerut autorităților să acorde prioritate problemelor sistemului sanitar și nevoilor cetățenilor.
Anca Alexandrescu a afirmat că vrea să vadă spitale în care există medicamente suficiente și unități medicale care nu se confruntă permanent cu riscul de a rămâne fără bani pentru funcționare.
Ea a criticat situația în care directorii de spitale reclamă lipsa resurselor și a cerut ca guvernanții să demonstreze că pot administra eficient banii publici.
Mesajul final al jurnalistei a fost un apel la transparență, responsabilitate și măsuri concrete, în locul conflictelor politice și al disputelor personale.
Intervenția de la Realitatea PLUS a reunit astfel acuzații la adresa lui George Simion, întrebări privind relațiile politice dintre AUR și Ilie Bolojan, solicitări de clarificări în mai multe controverse publice și critici privind cheltuielile statului, programul SAFE, sistemul de sănătate și protecția copiilor.
Anca Alexandrescu a insistat că politicienii trebuie să ofere explicații pentru deciziile lor și să se concentreze asupra problemelor românilor, în loc să transforme conflictele personale în centrul agendei publice.
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News