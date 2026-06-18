Anca Alexandrescu: Lumea s-a săturat de atâtea rânduri de alegeri, de atâtea mizerii, scandaluri și împărțeală politică - VIDEO

Anca Alexandrescu denunță frontal blocajul politic generat de încăpățânarea cu care Ilie Bolojan se agață de putere, refuzând orice scenariu de ieșire din impas și împingând România spre o criză economică tot mai adâncă.În editorialul din deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel, jurnalista a disecat toate scenariile aflate pe masa disputei politice.

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