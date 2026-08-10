Anca Alexandrescu, revenire în forță la Culisele Statului Paralel: „Nu voi intra în corul celor care, în mod abject și mizerabil, îl atacă pe Călin Georgescu”
Anca Alexandrescu Foto/Bogdan Chircan
Jurnalista Anca Alexandrescu a revenit în forță la emisiunea Culisele Statului Paralel, cu o analiză necruțătoare la adresa situației din țară și a celor care au provocat-o.
Bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Sunt aici, mă vedeți, da? N-am plecat, nu m-a dat nimeni afară. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au îngrijorat pentru mine, care mi-au dat mesaje, care mi-au scris, care au fost preocupați, mulți, foarte mulți. Vreau să le mulțumesc și celor care și-au frecat mâinile că am fost dată afară. Sper ca în seara asta să nu faceți AVC. Și nici în zilele următoare, că mai plec în vacanță, să șțiți.
N-ați înțeles un lucru. Nu este așa cum credeți voi. Iar noi, aici, la Realitatea Plus, suntem o familie mare și
puternică. Și vreau ca, cu această ocazie, să-i mulțumesc și Anei, care mi-a ținut locul în perioada cât am fost plecată. Și sunt foarte mândră de ea. E un om care muncește foarte mult și care s-a străduit și a reușit să facă niște emisiuni foarte bune cât am fost plecată. Eu am deconectat total, dar să știți că am urmărit tot ce se întâmplă. Nu am vrut în mod special să intru în direct, nici pe telefon n-am vrut, nici să postez absolut nimic.
„Nu voi intra în corul celor care îl atacă pe Călin Georgescu”
Am auzit că mulți, foarte mulți, mai ales ăștia care vor să rupă valul suveranism, au fost preocupați să se intereseze dacă Alexandrasca pregătește ceva. Nu. Alexandrasca nu pregătește absolut nimic. Alexandrasca va rămâne aici și va face același lucru pe care l-a făcut în ultimii ani aici, la Culisele statului paralel. Va continua să arate adevărul, să arate mafia, să-i arate pe cei care fură, pe cei care stau în
genunchi în fața celor de la Bruxelles și din alte capitale. Alexandrasca va continua să facă ce-a făcut și la alegerile locale, să pună la masă cât mai mulți oameni care-și iubesc țara și care vor să-și ia țara înapoi și să o dea poporului, românilor.
Faptul că am avut opinii diferite cu Călin Georgescu și cu George Simion nu înseamnă că sunt lucruri care sunt iremediabile, ca să zic așa. Eu voi merge în continuare pe aceeași linie, am spus lucrul acesta, și nu, nu voi intra în corul celor care, în mod abject și mizerabil, îl atacă pe Călin Georgescu. Am văzut în ultima zi un cor tot mai puternic care se află în spatele suveranistului vopsit, Victor Ponta. Este aceeași mișcare pe care au făcut-o și la alegerile prezidențiale, când, într-un mod mârșav, Ghiță cu Ponta, cu gașca lui de la RTV, au vrut să fure valul suveranist și să se urce pe popularitatea lui Călin Georgescu. Nu este acum
nici timpul, nici momentul să spun despre mizeriile prin care Ponta a încercat să ajungă la Călin Georgescu și la doamna Cristela Georgescu. Acum vrea să facă un nou partid suveranist, „să scăpăm de secta globalistă”.
Păi ce faceți, mă, voi? Ați fost cei care ați creat toate aceste lucruri, pentru că voi ați fost la putere. Iar domnul Ghiță a făcut afaceri în România. Sigur, acum ce o să se întâmple? O să devin din nou subiectul numărul unu la televiziunea lui Ghiță și mă vor ataca din nou Andronic și gașca din spatele lui Ponta. Și bineînțeles așa-zișii influenceri plătiți să mă atace pe mine, să atace Realitatea, să-l atace pe Maricel Păcuraru și așa mai departe. Ei sunt toți într-o gașcă.
Ușor-ușor văd că multora dintre voi vi se ridică vălul de pe ochi și vedeți. Am văzut pe bananierii în blugi care-l critică pe Călin Georgescu pentru că a vorbit despre trecerea la euro. Are dreptate. Da, omul are dreptate. Trebuie o dezbatere aprofundată pentru aderarea României la euro. Și au găsit o vină că are economiile în euro. Așa și? Omul a lucrat în afara țării. A lucrat pentru o entitate internațională. Voi nu vă faceți toate tranzacțiile în euro? Ceea ce a spus Călin Georgescu n-are nicio legătură cu ce încercați voi să spuneți. Hrana, apa, energia deranjează pe foarte mulți. Da, într-adevăr, a fost un concept lansat la ONU.
Chiar eu am prezentat aici, în 2024, după turul alegerilor, documentul din care reieșea acest proiect. Ei au știut, au pus la punct de foarte mulți ani ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Nu, nu este vinovat Călin Georgescu pentru asta.
„Nu mergem pe drumuri diferite, nici eu, nici George Simion”
Am văzut mizeriile care se pun în spatele lui George Simion. Faptul că nu am fost de acord cu modul cum a procedat cu guvernul Veștea, adică în sensul că nu a spus transparent de atunci ce negociere a avut, nu înseamnă că mergem pe drumuri diferite. Toți cei cu care am făcut echipă la alegerile locale, partidele mai mici sau partidele mai mari, oamenii care au venit în spatele meu, cei cu care împreună am pus pe hartă
suveranismul la București, dacă nu pe locul doi, pe locul unu, cred eu, atunci o să vedeți în perioada următoare o să apară tot felul de dezvăluiri și o să fiu aici și am să vă arăt cum s-au câștigat alegerile la Primăria Capitalei într-un mod mârșav. Vom merge în continuare pe același drum.
În continuare voi încerca să-i aduc la aceeași masă pe cei care-și iubesc țara, care vor să-și ia țara înapoi, vor să ne reîntoarcem la democrație, la litera și la spiritul Constituției. Și da, în continuare am aceeași opinie, că nu putem să facem toate aceleași lucruri cu lozinci. Nu sunt de acord ca oamenii să fie păcăliți. Vreau să facem pentru oameni lucruri concrete. Eu, din poziția de moderator, am vrut, atunci când a
venit Sorin Grindeanu aici, în platoul Culisele Statului Paralel, înainte de vacanță, să încerc să-i adun la masă pe toți. Am crezut că este momentul reconcilierii naționale, cum bine a spus domnul Georgescu. Pentru că România intra într-o situație dramatică. Astăzi este într-o situație și mai rea decât era atunci. Și am spus: dom’le, haideți să facem o întâlnire, uite, noi ne organizăm undeva pe modelul de la Snagov, 1995, când toate forțele politice s-au așezat la masă și au făcut un proiect politic pentru România. O perioadă de armistițiu, să aducem România, să readucem România într-un echilibru, să-și recapete suveranitatea și independența.
Și ce credeți? Când a zis Grindeanu că vine, toți niște băieți au vrut să fure ideea și să organizeze ei la Neptun. Inițial am zis că mă duc. Acum mă dezic în totalitate de această acțiune. Pentru că eu știu exact cine se află în spate. Organizată de Camera de Comerț și Industrie, vrăjeală, acolo unde, cine credeți că se află? Consilier, domnul Viorel Hrebenciuc, domnul, cum îl cheamă, Miki Șpagă (Șerban Mihăilescu – N.R.). Cine credeți că este unul dintre cei mai buni prieteni ai domnului care organizează? Domnul Dan Andronic, care ce credeți că face de două săptămâni? Îl toacă mărunt în fiecare zi pe Călin Georgescu și, la pachet, și pe George Simion. Același lucru fac toți din anturajul lui Ponta și al lui Ghiță.
Între timp, în perioada în care am fost plecată, Ponta a anunțat că mai face un partid. Acum, dacă nu mai poate să ia subvenția, că a luat-o de la Pro România să-și cumpere Tesla și să-și dea salariu, l-a îngropat partidul ăla, acum face altul. De unde a luat Victor Ponta voturi atunci când a candidat la prezidențiale? De la PSD și de la AUR. El a fost cel care, sau candidatura lui a fost cea care l-a băgat pe Nicușor Dan în turul doi. Acum se lucrează la o construcție de acest gen, pe de o parte să ducă AUR-ul mai jos, să compromită
gruparea suveranistă și celelalte partide mai mici, având în spate trustul lui Ghiță și niște băieți care, bineînțeles, au legătură cu serviciile, căci l-am văzut acolo și pe domnul Dorin Iacob, care a trecut pe la mine prin platou de mai multe ori. Nu mai trece din momentul în care a ieșit să-l susțină pe Mircea
Geoană și apoi l-a susținut pe Victor Ponta. Și ce credeți? Că tot acest domn, Dorin Iacob, care altădată a dat o scrisoare deschisă în legătură cu întâlnirea de la Neptun, unde, dom’le, facem pe modelul de la Snagov, adică exact ceea ce spusesem eu în emisiune. Domnul acesta a candidat la Primăria Capitalei din partea partidului unde este doamna aceea care acum e cu Călin Georgescu, dar care a fost cu Ludovic Orban, a fost cu Ponta, a fost cu Geoană și așa mai departe. Nu-i mai dau numele că nu contează. O să vedeți în perioada următoare și o să vă arăt și în seara asta cum, ușor-ușor, se așează lucrurile.
V-am spus de foarte multă vreme că se încearcă spargerea valului suveranist. Și că se încearcă să se facă niște platforme așa-zis suveraniste. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Polonia. În Polonia acum s-au separat apele. Prietenii lui George Simion, Mateusz Morawiecki și Nawrodski, s-au rupt de partidul care are 45%, dar este în opoziție. Au luat patruzeci și ceva de parlamentari și fac o grupare de centru, echilibrată. Asta îmi doresc și eu pentru România. Îmi doresc să scăpăm de această etichetă de extremistă. De acele personaje care, în mod intenționat, se comportă în așa fel încât suveraniștii să fie etichetați ca extremiști. Pentru că sunt unele persoane care au această misiune.
România are un singur viitor: suveranismul. Dar toate lucrurile acestea trebuie făcute cu oameni echilibrați
Nu numai pentru like-urile pe care le primesc și banii pe care îi încasează. Unii dintre ei se vede ce text pun când își pun poveștile pe TikTok și pe alte rețele sociale. Asta îmi doresc pentru România. Și România are un singur viitor: suveranismul. Dar toate lucrurile acestea trebuie făcute cu oameni echilibrați, cu oameni așezați, cu oameni care nu mai vor să stea în genunchi la Bruxelles și în genunchi în fața altor
capitale, cu oameni care nu vând roșinici.
Vreau să felicit AUR-ul pentru demersul de suspendare a lui Nicușor Dan. Și eu sunt de acord. Dar ce credeți? Nu contează ce cred eu și alte câteva sute de mii de oameni care semnează pe acea platformă. Bine, am văzut acolo, poate semnează și piticul barbăcot, că i-a luat în seamă. Nu mai comentez cum a fost făcută platforma. Mă interesează demersul în sine. Nu se vor aduna acele 155 de semnături. Nu-s pus ruptul acesta. Și nu pentru că nu-și dorește Alexandrasca asta, ci pentru că știu că politicienii vor vota cu două mâini un nou guvern. Asta se va întâmpla curând, în următoarele două săptămâni. Nu va fi niciodată ușor, dar nici nu vor fi alegeri anticipate. Până în 2028 se vor întâmpla multe, ca să-l citez pe locuitorul de la Cotroceni.
Legea ANI – cine vrea să-l salveze pe Dominic Fritz?
Am văzut și mișcarea cu legea ANI. Pot să fiu sinceră că m-a pus pe gânduri votul din prima fază al celor de la AUR. Aplaud și felicit că au votat până la urmă legea și a trecut. Numai că am un semn de întrebare. Cine dorește să-l salveze pe Fritz? Pentru că era foarte clar că formularea unor amendamente într-un anumit fel va duce la contestarea legii la Curtea Constituțională și probabil pe unele articole. Și eu cred că unul dintre ele va fi cel legat de concubine. E foarte bine că Mirabela Grădinaru și-a făcut publică declarația de avere. Prea târziu, ar fi trebuit de mult să se întâmple lucrul acesta și a fost nepermisă această tăcere. A văzut toată lumea care este averea. Nu știu dacă au trecut sau nu au trecut pe numele
altcuiva. Acum aștept să văd și declarația de avere a concubinei lui Ilie Bolojan. Însă l-am ascultat pe domnul Piperea și săptămâna trecută și am să sper că, din păcate, acest articol va avea o problemă la Curtea Constituțională.
Scandalul ambulanței "care fură copii", folosit pentru a impune o cenzură stalinistă
Acum, am văzut că s-a pornit o isterie cu povestea cu ambulanța neagră. Este un subiect vechi de foarte mulți ani de zile. Îmi aminteam că cred că sunt șase, șapte, opt ani de zile. Dar astăzi Bogdan Tiberiu Iacob a făcut o postare și am să vă arăt că s-a întâmplat o chestie similară în Dâmbovița acum vreo opt ani de zile, cred. Și atunci n-am văzut să fie arestat cineva. Sigur, este nepermis ce au făcut cetățenii care au
apărat cu topoare, care au agresat pe cei care erau în ambulanță. Este inadmisibil așa ceva. Am văzut că a sărit madam Turcan din baie și vrea interzicerea TikTok-ului. Adică să ne bage pumnul în gură. Am văzut că repede a sărit, că, dom’le, să se aprobe legea pe care o vrem noi, să dăm puteri sporite celor de la CNA și celor de la ANCOM. Adică cenzură. Este o
lege stalinistă. Și cred că este folosit acest incident pentru a se aproba
această lege. Sper că nici cei de la PSD și nici celelalte partide care încă au
mai rămas cu capul pe umeri să nu voteze o asemenea enormitate, o asemenea
mizerie.
Mi s-a părut absolut grețos apelul lui Ilie Bolojan de a opri consumul la anumite ore, ca pe vremea lui Ceaușescu
Am văzut și criza din energie. Măi, domnule, onestule Bolojan, dacă tu iubești țara și acum spui și cum declari și cum vrei tu să faci pentru cetățeni, de ce nu pleci acasă? Păi de toate, pentru că dacă ai pleca am putea să avem poate un guvern, sau poate alegeri anticipate, deși nu cred că vor fi, încă o dată spun, care să repare nenorocirile pe care tu le-ai făcut și, de urgență, să se ia niște măsuri care să echilibreze cât de cât situația energetică a României. Aici, în platoul Culiselor Statului Paralel, de aproape șapte ani de zile, și cred că Dian Popescu de vreo cinci ani de zile, se spune sistematic că vom ajunge aici. Că închiderea ireversibilă a capacităților pe cărbune ne va duce în situația imposibilă în care astăzi este România.
Jocurile băieților deștepți, conectați la afacerile din energie, vor aduce cetățenii români în situația de a ajunge ca pe vremea lui Ceaușescu. Mi s-a părut absolut grețos apelul lui Ilie Bolojan de a opri consumul la anumite ore. Hashtagiștii ăștia cu muncini și cu banane, care ne spuneau nouă cum fac ei economie, cum… Marș, mă! Marș! Direct! Să vă fie rușine! Măi, onestule Bolojan! Bă, păi tu l-ai pus secretar de stat? Pe cine, mă? Pe Bușoi? Bă, Bușoi? Bușoi, care a făcut o avere enormă în majoritatea pozițiilor pe care le-a avut la stat, la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu biroul lui notarial, cu finii lui care au luat de la ANRP tot felul de drepturi litigioase, mulți. Eu am prezentat aici, la Culisele Statului Paralel, cu mulți ani de zile, când a venit Lucian Duță, fostul șef de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde cei care vorbeau despre Lucian Duță vorbeau și despre șpaga pe care i-o dăduseră lui Cristian Bușoi. Bă, n-a mișcat statul nimic. Eu, prin pozițiile pe care le-a avut Bușoi de-a lungul timpului și modul cum a scăpat din toate dosarele și scandalurile în care a fost implicat — pentru că o să vedeți, în seara asta, că am pregătit și despre averea lui și despre scandaluri — mă pune pe gânduri că el face parte dintr-o anumită parte a statului paralel. Ăla care îl susține și pe Ilie Bolojan. Ăla care are legătură cu Kovesi și Coldea. Pentru că acest Bușoi a fost în permanență un Hopa Mitică.
“Onestul” Bolojan i-a pus șefi în energie pe Cristian Bușoi și Virgil Popescu
Culmea tupeului la Bolojan este că l-a pus secretar de stat pe unul care era președintele Comisiei de Energie la Parlamentul European, care a îngenuncheat România prin deciziile pe care ne-a obligat să le luăm. Sigur, ăștia care au fost slugile, care au fost la conducerea României, au zis: da, să trăim, ba chiar facem mai mult. Cine? Colegul lui de comisie, Virgil Popescu, mă! Tot de la PNL-ul lui Bolojan. Susținătorul lui Bolojan. Deci ăia care au făcut legislația și au decis ca România să închidă totul ireversibil, în timp ce în toată Europa, de când a început războiul, absolut toate țările redeschid capacități și se blindează și se securizează pe o chestiune de siguranță națională, România, cu Bușoi și cu Virgil Popescu în Comisia de Energie, au făcut exact pe dos. Iar astăzi Bolojan vine și ne spune că Bușoi, care n-are nicio pregătire în domeniu, cu o facultate făcută la privat, o facultate de drept, notar, care a fost șef în diverse sisteme, vine și rezolvă.
Bă, dar cel mai tare mi-a plăcut faza cu centimetrul lui Miruță. S-a pornit o bătălie și v-am spus înainte să plec în vacanță că se face furtună mare ca Miruță să fie pus șef la USR. Acum e bătălia cine să-l salveze pe Fritz și cine să vină în locul lui. Se luptă madam Buzăianu, am văzut că aia de la Declic au pus tunurile pe madam Buzăianu. Dom’le, oare e adevărat? Ține cu ONG-urile? Păi bă, voi, voi, nemernicii, nu sunteți cei care, prin ONG-urile pe care le-ați susținut, ați blocat toate hidrocentralele care erau în construcție în România? Și noi, aici, la Culisele Statului Paralel, am arătat oamenii care luptau împotriva acestor ONG-uri. Și acum voi veniți să ne spuneți nouă, să ne dați lecții? Deci Miruță s-a lăudat cu doi centimetri. Băi, nasol totuși că omul e tânăr, adică la vârsta asta să încerci să te lauzi cu centimetri de la doi la opt. Ce să vezi că astăzi a ieșit și a spus Bușoi că degeaba a crescut la opt, că s-a prăbușit la loc. Nu e de râs, e de plâns. Dar bă, ăștia sunt cei care ne conduc astăzi, voi înțelegeți? Ăștia sunt nemernicii care astăzi ne conduc. Și da, sunt foarte supărată și tristă că s-a pierdut un moment extraordinar în care suveraniștii ar fi putut să pună piciorul în prag. Nu vor mai avea această șansă acum.
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