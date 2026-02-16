Andrei Caramitru cere comasarea comunelor din țară

”2 primari din 3 trebuie să plece”

Fostul consilier al președintelui USR, Andrei Caramitru, cere comasarea comunelor. „2 primari din 3 trebuie să plece” a declarat el într-o postare pe Facebook, subliniind că țara are un număr mult prea mare de primari în raport cu populația.

Caramitru compară numărul de primari raportat la populație și subliniază că țara noastră are de 5 ori mai mulți primari decât Bulgaria.

"Știți câți locuitori per primar există??? În Bulgaria - 24000 de locuitori în medie pentru fiecare primar. În Polonia - 15300. În România??????? 5600!!!! România are de 5 ori mai mulți primari decât Bulgaria!!!!! Și de 3 ori mai mulți decât Polonia!!!!! Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva… Dacă am vrea să fim organizați ca Polonia - 2 primari din 3 trebuie să plece”, a declarat fostul consilier USR. Mai mult, Andrei Caramitru a subliniat că ”dacă am copia Bulgaria care uite acum e în eur și nu are deficit - 4 primari din 5 - OUT !”

”Ca să vă dați seama ce risipa și nenorocire există la noi. E halucinant. Bătaie de joc CRUNTĂ ! CRUNTĂ! Dar băi ticalosilor - nu suntem prosti deloc suntem de 100 de ori mai inteligenți decât voi. Și suntem extrem de mulți. Și acum începem să ne uităm microscopic la date. Avem și AI, avem scule de nici nu vă puteți imagina. Și vom face push până se rezolvă.

Și se va rezolva . Olala. Ce se va rezolva. Hoți grobieni și prosti cu spume ce sunteți”, a conchis acesta.