Gabriel Oprea: Armata Română se cinstește prin fapte, nu doar prin cuvinte. Drapelul, credința și eroii – trei simboluri ale onoarei naționale
Gabriel Oprea
Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP) aduc un omagiu tuturor militarilor români care au apărat independența, suveranitatea, unitatea și demnitatea României.
Ziua Armatei Române este și un prilej de a aminti că respectul pentru cei care servesc țara trebuie exprimat nu doar prin ceremonii și declarații, ci prin drepturi respectate, instituții puternice și fapte concrete. Generalul (r) Gabriel Oprea, fost ministru al Apărării Naționale, fost ministru al Afacerilor Interne, fost viceprim-ministru pentru securitate națională și prim-ministru interimar în mai multe rânduri, reafirmă principiul care i-a definit activitatea în sprijinul militarilor și polițiștilor:
„NU LĂSĂM PE NIMENI ÎN URMĂ!”
Monumentul eroilor din Parcul Tineretului – un omagiu permanent adus sacrificiului
La 25 octombrie 2010, în timpul mandatului de ministru al Apărării Naționale, Gabriel Oprea a inaugurat Monumentul Eroilor Militari Români Căzuți la Datorie, amplasat în Parcul Tineretului din București, în fața Palatului Copiilor. Monumentul, realizat din contribuția financiară personală a generalului Gabriel Oprea și donat Ministerului Apărării Naționale, este opera artistului plastic militar Valentin Tănase. Ansamblul monumental reprezintă cele trei categorii de forțe ale Armatei Române – terestre, aeriene și navale – și cinstește memoria militarilor căzuți la datorie, fiind totodată un loc de reculegere și omagiere a polițiștilor care și-au sacrificat viața în serviciul țării.
25 octombrie 2011 – Târgu Mureș: Brigada „Mihai Viteazul”, statuia voievodului și drapelul României
În urmă cu exact 15 ani, la 25 octombrie 2011, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Oprea, a participat la Târgu Mureș la ceremonia transformării Regimentului 1 Operații Speciale în Brigada 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul”. În cadrul ceremoniei, noua brigadă a primit Drapelul de Luptă, iar ministrul Apărării a decorat Drapelul de Luptă al Batalionului de Operații Speciale „Vulturii” cu Ordinul „Virtutea Militară”, în grad de Cavaler. Un moment deosebit l-a reprezentat dezvelirea statuii ecvestre a voievodului Mihai Viteazul, amplasată în incinta unității militare. Tot în contextul manifestărilor dedicate Zilei Armatei, a fost afirmată importanța drapelului național, inclusiv prin amplasarea acestuia pe un catarg de mari dimensiuni la Târgu Mureș.
Sprijin pentru Biserica Ortodoxă Română – la solicitarea Înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț
Un alt demers important a privit sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române și facilitarea accesului credincioșilor la biserica de lemn, în stil maramureșean, din zona unității militare. La solicitarea Înaltpreasfințitului Andrei Andreicuț, în prezent Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, Gabriel Oprea a susținut identificarea unei soluții pentru ca biserica să poată servi și comunității ortodoxe din zona centrală a municipiului Târgu Mureș, unde accesul la un lăcaș de cult ortodox reprezenta o preocupare a credincioșilor. În acest scop, a fost acordat Bisericii Ortodoxe Române dreptul de folosință asupra unei suprafețe de 1.000 mp din incinta unității militare, fără transferul dreptului de proprietate, și a fost acordat sprijin pentru realizarea obiectivului bisericesc.
În relatarea acestor evenimente trebuie evidențiată și participarea ierarhilor ortodocși Andrei Andreicuț și Irineu, precum și legătura dintre instituția militară și Biserica Ortodoxă Română. Biserica de lemn din incinta garnizoanei are o istorie anterioară acestor evenimente, fiind construită între anii 1989 și 2001. Sprijinul acordat ulterior a vizat folosința terenului, accesibilitatea și susținerea obiectivului religios.
Respect pentru militari, polițiști și familiile lor
UMPMV și PPMP reamintesc importanța măsurilor promovate de-a lungul anilor pentru protejarea militarilor și polițiștilor, activi, în rezervă și în retragere, precum și a familiilor acestora.
Printre acestea se numără profesionalizarea personalului militar, consolidarea drepturilor de pensie, sprijinirea văduvelor și copiilor celor căzuți la datorie și măsurile speciale privind accesul acestora la educație și încadrare profesională, potrivit legii.
UMPMV și PPMP solicită autorităților respectarea drepturilor legale ale personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, continuarea modernizării instituțiilor și protejarea familiilor celor care își pierd viața în misiune.
Gl. Gabriel Oprea: „Am considerat întotdeauna că patriotismul trebuie demonstrat prin fapte. Am ridicat monumente pentru eroi, am susținut militarii și polițiștii, am apărat drepturile familiilor lor și am sprijinit credința și tradițiile românești. Armata Română merită respect în fiecare zi, nu doar la sărbători. Pentru mine, Dumnezeu, Patria, Familia și Onoarea au fost și rămân valori fundamentale.”
La mulți ani, Armatei Române! Glorie eternă eroilor României!
DUMNEZEU • PATRIE • FAMILIE • ONOARE
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)
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