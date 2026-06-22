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AUR anunță „victorie” în BPR din Parlament: Audierile miniștrilor "nu vor mai fi un simulacru"

AUR

AUR

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 14:53
Actualizat22 iun. 2026, 14:56
Sursărealitatea.net

Partidul AUR, principalul partid de opoziție din România, a transmis luni, pe Facebook, că a obținut o „victorie” în Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului, susținând că audierile miniștrilor propuși pentru Guvernul Veștea vor avea o durată extinsă, de trei ori mai mare decât cea inițială. "Nu vor mai fi un simulacru", au transmis reprezentanții AUR.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, AUR susține că în spațiul public ar fi fost vehiculată în mod eronat ideea că formațiunea ar fi votat „cot la cot cu PSD” în favoarea guvernului, precizând că votul din BPR a vizat exclusiv procedura parlamentară privind desfășurarea audierilor.

Formațiunea condusă de George Simion precizează că a susținut alocarea unui timp mai mare pentru audieri, astfel încât fiecare ministru propus să poată fi evaluat în detaliu, și nu „validat pe bandă rulantă”.

„A cere transparență și control parlamentar nu înseamnă susținerea guvernului”, transmit reprezentanții AUR, precizând că poziția politică a partidului rămâne neschimbată și că nu va vota în favoarea Guvernului Veștea.

"A cere transparență și control parlamentar nu înseamnă susținerea guvernului. Poziția AUR este aceeași și nu s-a schimbat: nu vom vota Guvernul Veștea și nu vom gira continuarea politicilor care au adus România în criza de astăzi.

Cei care confundă controlul parlamentar cu susținerea politică fie nu înțeleg procedurile parlamentare, fie încearcă să manipuleze opinia publică", se mai arată în mesajul celor de la AUR.

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