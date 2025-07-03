AUR CONDAMNĂ ABUZUL AUTORITĂȚILOR UCRAINENE ÎMPOTRIVA ELEVILOR ȘI PROFESORILOR ROMÂNI

Alianța pentru Unirea Românilor a condamnat ferm incidentul de la punctul de trecere a frontierei de la Porubne/Tereblecea, unde aproximativ 200 de elevi și profesori români din școlile cu predare în limba română din Ucraina au fost ținuți fără motiv mai bine de cinci ore în soare.

Partidul consideră că astfel de practici sunt specifice regimurilor totalitare și au ca scop descurajarea românilor din Ucraina să vină în țara mamă pentru a beneficia de programe care le întăresc identitatea națională. Grupul de copii și profesori urmează să participe la programul de tabere ARC, organizat de statul român în beneficiul comunităților istorice românești și al diasporei.

În urma acestui incident, AUR solicită Ministerului de Externe să convoace ambasadorul Ucrainei în România pentru a da explicații privind comportamentul autorităților de frontieră. Partidul subliniază că acest tratament aplicat cetățenilor români este inacceptabil.

Potrivit comunicatului, copiii și profesorii români au fost în cele din urmă lăsați să treacă frontiera, dar doar după intervenția Consulatului General al României de la Cernăuți. Incidentul ridică întrebări despre tratamentul aplicat minorității române din Ucraina și despre respectarea drepturilor acestora.

AUR consideră că astfel de situații nu ar trebui să se mai repete și că autoritățile române trebuie să ia măsuri ferme pentru protejarea cetățenilor români care tranzitează frontiera cu Ucraina.