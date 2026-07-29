Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PSD-PNL-USR au păcălit și de această dată transparența, ținând la secret declarațiile de avere și de interese”

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a criticat coaliția PSD-PNL-USR pentru respingerea celor 19 amendamente depuse de parlamentarii AUR la legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI), amendamente care vizau menținerea publicării declarațiilor de avere și de interese în forma lor clasică. Parlamentarul a denunțat manevrele politice din Comisia juridică, susținând că a existat o încercare pentru a-l proteja pe președintele USR Dominic Fritz, recent condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese.
„În timp ce două zile v-ați chinuit în Comisia juridică să vă certați cum să-l scăpați pe Fritz pe de o parte și cum să-l înghesuiți pe Fritz în altă parte, v-ați unit cumva într-o mare coaliție PSD, PNL, USR să votați împotriva amendamentelor AUR. Acestea nu propuneau altceva decât să revenim la forma normală de transparentizare: declarații de avere și de interese publice pentru toată lumea și asumate de cei care le depun.
Ne doream să nu ajungem într-un sistem hibrid, așa cum tocmai urmează să votați, în care Agenția Națională de Integritate face un simplu rezumat al celor depuse”, a declarat Bogdan Velcescu de la tribuna Camerei Deputaților.
Potrivit deputatului AUR, noua formă a legii îi absolvă pe inspectorii de integritate de orice fel de răspundere.
„Cu alte cuvinte, dacă un inspector are chef să greșească în dreptul cuiva, să dea explicații acel cineva, pentru că inspectorul nu va da nicio explicație. Ați reușit cumva, într-o formă foarte ciudată, să mimați transparența în timp ce vă certați cum să-l înghesuiți pe Fritz. Felicitări! Ați păcălit și de data asta transparența”, a adăugat acesta.
Bogdan Velcescu a mai atras atenția asupra unei modificări privind participarea funcționarilor publici în birourile electorale de circumscripție locală.
„Mi se pare cel puțin interesant că s-au strecurat și alte argumente acolo, printre care dreptul funcționarilor publici de a participa la birourile electorale de circumscripție locală. Adică vă pregătiți foarte sârguincios pentru alegerile locale, în care veți numi secretarii din primăriile respective membri în birourile electorale din localitățile respective. Felicitări! Acolo, PNL și PSD s-au găsit frați. Mă mir că USR-ul a votat cu noi, dar îi felicit pe această cale”, a subliniat deputatul.
Deputatul AUR a denunțat tentativa de a elimina obligativitatea declarării banilor cash și a activelor digitale în conținutul declarațiilor.
„Încă o chestiune foarte importantă: era cât pe ce să nu mai fie declarat cash-ul și tot ceea ce înseamnă elemente digitale. Foarte interesant cum ați vrut s-o scăpați și pe aia. Înțeleg acum că oricum nu contează, pentru că va cădea la CCR, presupunând că cineva va ataca această lege.
Pentru faptul că ați respins 19 amendamente AUR și pentru că mimați transparența, Grupul parlamentar AUR se va abține, pentru că așa este corect. Nu aceasta este forma de transparență pe care noi o așteptăm”, a conchis deputatul AUR Bogdan Velcescu.
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