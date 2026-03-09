Coaliția, în fața unei decizii-cheie: PSD hotărăște luni dacă votează bugetul: ce variante au social-democrații

Urmează ziua decisivă pentru soarta Coaliției de guvernare! Liderii PSD se reunesc mâine la prima oră ca să decidă dacă votează sau nu bugetul. Sunt tensiuni uriașe pe această temă, pentru că deja o parte dintre social-democrați au anunțat public că nu vor susține această variantă fără bani pentru măsurile de sprijin.

PSD analizează opțiunile privind votul pe proiectul de buget

Partidul Social Democrat ia în calcul să nu voteze proiectul de buget în forma actuală, potrivit mesajelor transmise în ultimele zile de lideri ai formațiunii. O eventuală respingere a proiectului ar putea duce la căderea Guvernului, susțin surse politice.

În interiorul PSD sunt discutate mai multe scenarii. Unul dintre acestea vizează solicitarea demisiei premierului Ilie Bolojan și cererea adresată Partidului Național Liberal de a propune un nou prim-ministru. O altă variantă analizată este solicitarea ca USR să iasă de la guvernare, astfel încât coaliția să continue fără acest partid.

Nu este exclusă nici varianta ca PSD să părăsească guvernarea în cazul în care Executivul ar cădea.

Social-democrații urmează să ia o decizie luni dimineață, în cadrul unei ședințe dedicate poziției față de proiectul de buget, document criticat în repetate rânduri de partid. Critici au fost formulate și la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzat că ar fi blocat negocierile din coaliție printr-o atitudine considerată „sfidătoare” față de partenerii de guvernare.

