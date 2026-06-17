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Politica· 2 min citire
Cristina Dascălu (deputat AUR): „Profesorii au ajuns din nou în stradă pentru că Guvernul a transformat respectul într-o promisiune și promisiunea într-o amânare”
Cristina Dascălu (deputat AUR)
Deputatul AUR Cristina Dascălu atrage atenția că protestul profesorilor reprezintă dovada clară a eșecului autorităților de a respecta angajamentele asumate față de sistemul de educație după greva generală din 2023. Cristina Dascălu, vicepreședinte al Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților, susține că educația nu poate fi tratată ca un capitol secundar al politicilor publice și avertizează că ignorarea problemelor din școală pune în pericol viitorul României.
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