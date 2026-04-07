Donald Trump REFUZĂ invitația lui Nicușor Dan la Summitul B9: cine l-ar putea înlocui - SURSE

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, refuză invitația la Summitul B9. Evenimentul va avea loc pe data de 13 mai, iar la București din partea Statelor Unite ale Americii ar putea ajunge Marco Rubio. Emmanuel Macron și-a anunțat prezența în România. În paralel, nici vizita președintelui Nicușor Dan în SUA, tot în luna mai, nu este sigură.

Evenimentul reunește statele de pe flancul estic al NATO și are pe agendă teme majore precum sprijinul acordat Ucrainei, securitatea regională și consolidarea capacităților de apărare.

Potrivit informațiilor disponibile, liderul american a transmis o scrisoare de mulțumire pentru invitația adresată de autoritățile române, însă nu va fi prezent la reuniune. Surse citate de Realitatea PLUS indică faptul că Statele Unite vor fi reprezentate de Marco Rubio.

Summitul va aduce la București și alți șefi de stat și oficiali de rang înalt. Printre invitați se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președintele Franței, Emmanuel Macron. Pe marginea reuniunii sunt așteptate și discuții bilaterale între aceștia și reprezentanții României.