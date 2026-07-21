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Politica· 1 min citire
Ediție INCENDIARĂ de la ora 20.55. Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel
Publicat21 iul. 2026, 18:46
Actualizat21 iul. 2026, 18:47
Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel. Fostul șef PNL va fi față în fața cu Anca Alexandrescu într-o ediție incendiară.
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