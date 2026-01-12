Fost ministru polonez cercetat pentru corupție primește azil în Ungaria. Mulțumiri publice pentru Viktor Orban

Mulțumiri publice pentru Viktor Orban

Zbigniew Ziobro, fost ministru al Justiției din Polonia și figură importantă a partidului conservator Dreptate și Justiție (PiS), a anunțat luni că a primit azil politic în Ungaria, guvernată de premierul Viktor Orban.

Ziobro este vizat în țara sa de o anchetă pentru deturnare de fonduri, abuz de putere și constituirea unui grup infracțional organizat. În vârstă de 55 de ani, fostul oficial este cercetat pentru fapte care ar fi fost comise în perioada în care a ocupat funcțiile de ministru al Justiției și procuror general, între anii 2015 și 2023, în timpul guvernelor PiS.

Ancheta a fost declanșată după schimbarea puterii la Varșovia și venirea la conducere a executivului centrist condus de Donald Tusk. În noiembrie 2025, parlamentul polonez a votat ridicarea imunității lui Ziobro și a autorizat plasarea sa în arest preventiv.

Fostul ministru a refuzat însă să se prezinte în fața justiției, susținând că dosarul deschis pe numele său are motivații politice. Într-un mesaj amplu publicat pe platforma X, Ziobro a explicat că a decis să solicite azil politic în Ungaria, acuzând autoritățile de la Varșovia de „persecuție politică” și de derapaje antidemocratice.

„Îi mulțumesc sincer premierului Viktor Orban”, a scris acesta, afirmând că Polonia se îndreaptă spre o „dictatură” și denunțând ceea ce el numește „banditism instituțional”.

Acordarea azilului de către guvernul maghiar riscă să tensioneze relațiile dintre Budapesta și Varșovia, într-un context deja marcat de divergențe politice și dispute legate de statul de drept în Uniunea Europeană.