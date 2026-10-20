Gabriel Oprea: Securitatea Mării Negre trebuie consolidată prin decizii responsabile și cooperare aliată

Asociația Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie, Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR) urmăresc evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre și consideră necesare măsuri coordonate pentru protejarea cetățenilor, a spațiului aerian și a navigației comerciale.
Poziția a fost transmisă într-un comunicat semnat de generalul în rezervă Gabriel Oprea, președintele UMPMV și al PPMP, în contextul incidentelor recente cu drone și al relatărilor privind consultările la nivel național și aliat.
Cinci direcții de acțiune pentru securitatea Mării Negre
Gabriel Oprea spune că măsurile de securitate trebuie să fie proporționale, bine coordonate și fundamentate pe informații verificate, drept internațional și evaluări militare profesioniste.
Printre prioritățile enumerate se numără:
Consolidarea sistemelor de supraveghere și apărare împotriva dronelor, pentru îmbunătățirea capacității de monitorizare și de reacție.
Intensificarea cooperării dintre România, Bulgaria și Turcia, în cadrul NATO, precum și a schimbului de informații.
Protejarea Portului Constanța, a rutelor comerciale și a infrastructurii energetice, considerate obiective importante pentru siguranța și activitatea economică din regiune.
Clarificarea mecanismelor de reacție interinstituțională și informarea promptă a populației în cazul unor incidente de securitate.
Fundamentarea măsurilor pe date verificate, cu respectarea dreptului internațional și pe baza unor evaluări militare profesioniste.
Protecția populației și respectul față de militari și polițiști
Un alt punct evidențiat în comunicat este siguranța cetățenilor, alături de respectul față de militarii și polițiștii activi, cei în rezervă sau în retragere și familiile acestora.
„Siguranța cetățenilor și respectul față de militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, precum și față de familiile lor rămân priorități permanente”, se arată în document.
Mesajul este semnat de General (r) Gabriel Oprea, Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV), Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR).