Guvernul demis, amenințat cu un val de procese. PSD analizează o plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan

Publicat 27 iul. 2026, 12:25 Sursă Realitatea.net

Guvernul demis riscă să se confrunte cu mai multe acțiuni în instanță, pe fondul deciziilor luate în perioada de interimat. PSD urmează să hotărască dacă depune o plângere penală împotriva premierului demis, Ilie Bolojan, acuzat că și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea unor proiecte legate de PNRR, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre guverngrindeanudemisPSDjustitie