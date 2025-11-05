ION CRISTOIU, ANALIZĂ DE FORȚĂ ÎNAINTE DE CONGRESUL PSD: DUPĂ CONGRES AM PUTEA AVEA O RUPERE A COALIȚIEI - VIDEO
Ion Cristoiu dezvăluie miza Congresului PSD de pe 7 noiembrie. Potrivit jurnalistului, social-democrații trebuie să se întoarcă spre valorile tradiționale ale partidului, precum conservatorismul, independența și naționalismul, pentru a-și câștiga din nou electoratul.
În alaiza sa săptămânală pe care o face în fiecare miercuri, alături de Delia Vrînceanu, jurnalistul a explicat faptul că la viitorul congres trebuie să fie decisă ruperea coaliției, pentru ca astfel PSDl să evite dispariția ca partid.
"Cu Ciolacu, PSD s-a <<bruxellizat>>. Acest partid, din ’90, a câștigat alegerile și nu era frecventabil la Bruxelles. Acum e frecventabil și pierde alegerile. Voi vedea după atmosferă. Acest congres trebuie să fie ruperea coaliției, că altfel s-au terminat. Și, doi: o întoarcere, prin prezența Olguței Vasilescu, către PSD, care a fost întotdeauna nefrecventabil, dar câștiga alegerile,” a explicat Cristoiu.
