Kelemen Hunor propune o a treia variantă pentru Guvern: „Executiv instituțional”, cu funcționari cu 25-30 de ani de experiență

Kelemen Hunor propune o a treia variantă pentru formarea viitorului Guvern, înaintea consultărilor pe care președintele Nicușor Dan le are joi cu partidele parlamentare.
Liderul UDMR vorbește despre un „guvern instituțional”, format din funcționari publici cu 25-30 de ani de experiență în administrație, care au lucrat cu mai multe formațiuni politice. Propunerea vine în condițiile în care PSD și PNL-USR-UDMR susțin în prezent formule diferite pentru viitorul Executiv.
A treia variantă propusă de UDMR
Kelemen Hunor spune că România are nevoie de o soluție care să permită depășirea blocajului politic și formarea unui Guvern cu atribuții depline.
Varianta sa presupune ca portofoliile ministeriale să fie ocupate de persoane cu experiență îndelungată în administrația publică. Este vorba despre directori generali, secretari generali sau secretari generali adjuncți din ministere, care cunosc instituțiile și procedurile administrative.
Liderul UDMR a precizat că nu consideră această formulă un guvern tehnocrat în sensul clasic, ci mai degrabă un „guvern de experți” sau un „guvern instituțional”.
Cine ar putea fi miniștrii
Potrivit propunerii, viitorii miniștri ar urma să fie selectați dintre funcționarii care au acumulat între 25 și 30 de ani de experiență în administrație.
Kelemen Hunor argumentează că aceștia au lucrat de-a lungul timpului cu mai multe partide și cunosc mecanismele interne ale ministerelor. În opinia sa, experiența administrativă ar putea permite unui astfel de Executiv să înceapă rapid activitatea.
Propunerea este prezentată ca o posibilă soluție de compromis între formațiunile care nu au reușit până acum să ajungă la un acord privind formula politică a viitorului Guvern.
Celelalte două scenarii
Pe masa negocierilor se află și alte două variante. Una dintre ele este formarea unui Guvern în jurul PSD, cu miniștri politici. Cealaltă este un Executiv tehnocrat, variantă asociată cu propunerea liberalilor.
În paralel, PNL și USR au anunțat că îl susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, în timp ce PSD îl menține drept candidat pe Sorin Grindeanu.
Consultări la Cotroceni
Președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări joi, 17 septembrie, pentru a identifica o formulă care să permită desemnarea unui premier și formarea unui nou Executiv.
În acest moment, principalul obstacol rămâne găsirea unei majorități parlamentare capabile să susțină Guvernul. Pentru învestire este nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
Kelemen Hunor a susținut anterior că o soluție ar putea fi și o majoritate restrânsă formată din PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților. El a insistat asupra unui acord minimal privind bugetul, investițiile și deficitul, indiferent de forma politică a viitorului Cabinet.
Blocajul politic continuă
Discuțiile pentru formarea Guvernului au continuat fără un acord final între principalele partide. În acest context, propunerea UDMR aduce în negocieri o formulă diferită, bazată pe persoane cu experiență administrativă și fără o funcție politică în prim-plan.
Decizia privind viitorul premier și formula Executivului va depinde însă de negocierile dintre partide și de majoritatea care se poate forma în Parlament după consultările de la Cotroceni.