LIVE Vot decisiv pentru Guvernul Luca Niculescu

A început ședința plenului reunit al Parlamentului, în care senatorii și deputații vor dezbate și vor vota învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Noul Cabinet ar urma să obțină peste 280 de voturi, față de cele 233 necesare pentru învestire, potrivit informațiilor transmise de Realitatea PLUS.
La ședința plenului reunit vor participa atât premierul desemnat, cât și toți miniștrii propuși în noul Cabinet. Luca Niculescu își va prezenta programul de guvernare, după care va răspunde întrebărilor adresate de parlamentari cu privire la planurile și măsurile pe care urmează să le implementeze Guvernul.
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La finalul dezbaterilor, parlamentarii vor vota învestirea noului Cabinet prin vot secret cu bile. După încheierea votului, buletinele vor fi numărate, iar rezultatul va stabili dacă Guvernul Luca Niculescu va primi încrederea Parlamentului.
Potrivit Realitatea PLUS, estimările indică peste 280 de voturi pentru noul Cabinet, în condițiile în care pragul necesar pentru învestire este de 233 de voturi.
Ce urmează după votul de învestitură?
Conform procedurilor, dacă va primi votul de încredere al Parlamentului, premierul Luca Niculescu și membrii noului Cabinet vor merge la Palatul Cotroceni, unde vor depune jurământul în fața președintelui Nicușor Dan.
Ulterior, aceștia se vor deplasa la Palatul Victoria pentru a prelua funcțiile de la Ilie Bolojan și pentru a participa la prima ședință de Guvern. Această reuniune va avea, în principal, un caracter formal, marcând începutul activității noului Executiv.
Predarea portofoliilor va continua la ministere
Începând de miercuri, sunt așteptate ceremonii de predare-primire și la nivelul ministerelor. Fiecare ministru nou-numit se va întâlni cu predecesorul său pentru a prelua oficial portofoliul și responsabilitățile aferente funcției.