MIHAI FIFOR: “PACHETUL 2 DE MĂSURI VIZEAZĂ PENSIILE SPECIALE, TAXAREA CAPITALULUI ȘI TĂIEREA PRIVILEGIILOR LA STAT”

Fostul ministru al apărării, Mihai Fifor, a anunțat marți conținutul celui de-al doilea pachet de măsuri pregătit de Guvern, care va include intervenții asupra pensiilor speciale ale magistraților, tăieri de sinecuri, sancționarea evaziunii fiscale și taxarea capitalului și a profiturilor externalizate. Acesta a subliniat că toate aceste măsuri vor fi finalizate în funcție de datele rectificării bugetare.

„Toate aceste măsuri merită să intre cât mai rapid în vigoare, motiv pentru care PSD le susține necondiționat. Asta pentru că așa înțelege PSD să guverneze: cu soluții concrete, discutate deschis și tranșant”, a transmis Fifor, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a precizat că PSD rămâne „un partener loial și implicat în efortul de reechilibrare bugetară”, dar că toate deciziile trebuie luate în cadrul Coaliției, nu unilateral. „Mecanismul stabilit pentru luarea deciziilor impune ca fiecare proiect să fie discutat mai întâi în Coaliție, cu miniștrii de resort, și abia apoi să se comunice public decizia finală. Așa este normal să fie – nu ca până acum”, a adăugat el.

Fifor a insistat că investițiile locale vor continua, în ciuda contextului bugetar tensionat, iar fiecare proiect din cadrul programului „Anghel Saligny” va fi analizat individual. „Vor fi posibile chiar și proiecte noi, după parcurgerea unui mecanism de decizie clar stabilit și general valabil”, a dat asigurări deputatul PSD.

Totodată, el a menționat că în ciuda blocajului financiar, proiectele esențiale, cum sunt cele de apă și canalizare, vor fi prioritizate, în timp ce pentru restul se vor căuta soluții alternative, inclusiv credite garantate de stat sau amânări până la finalizarea PNRR.





