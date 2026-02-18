Nicușor Dan ar putea zbura azi spre Washington cu un avion privat deținut de un român

Suma plătită de stat pentru acest zbor

Președintele Nicușor Dan va călători de la București la Washington DC (SUA) pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român. Șeful statului nu mai poate merge cu Spartanul în Statele Unite, întrucât drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar, potrivit surselor Realitatea Plus.

De la primele ore ale dimineții aproape toate cursele de pe aeroportul Henri Coandă au fost anulate din cauza ninsorilor.

Nicușor Dan va călători la Consiliul pentru Pace cu un avion privat al unui român

Potrivit unor surse, președintele nu mai poate lua Spartanul în Statele Unite, pentru că drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar. Așadar, administrația prezidențială este nevoită să închirieze o aeronavă privată, așa cum făcea fostul președinte Klaus Iohannis în deplasările sale.

BoardingPass anticipează că președintele României va călători de la București la Washington DC (SUA) pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român.

Aeronava nu este înmatriculată în România

Aeronava, care nu este înmatriculată în România, este operată de o companie aeriană străină și face parte dintr-un grup restrâns de doar patru avioane private aflate în proprietatea unor români, capabile să efectueze zboruri directe, fără escală, între România și Statele Unite.

Zborul spre capitala SUA face parte din vizita oficială pe care șeful statului o va efectua în SUA, detaliile logistice fiind în curs de stabilire.