Nicușor Dan ar putea zbura azi spre Washington cu un avion privat deținut de un român
Nicușor Dan ar putea zbura azi spre Washington cu un avion privat deținut de un român
Suma plătită de stat pentru acest zbor
Președintele Nicușor Dan va călători de la București la Washington DC (SUA) pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român. Șeful statului nu mai poate merge cu Spartanul în Statele Unite, întrucât drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar, potrivit surselor Realitatea Plus.
De la primele ore ale dimineții aproape toate cursele de pe aeroportul Henri Coandă au fost anulate din cauza ninsorilor.
Nicușor Dan va călători la Consiliul pentru Pace cu un avion privat al unui român
Potrivit unor surse, președintele nu mai poate lua Spartanul în Statele Unite, pentru că drumul este prea lung pentru a fi parcurs de un avion militar. Așadar, administrația prezidențială este nevoită să închirieze o aeronavă privată, așa cum făcea fostul președinte Klaus Iohannis în deplasările sale.
BoardingPass anticipează că președintele României va călători de la București la Washington DC (SUA) pentru Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump cu un avion privat deținut de un român.
Aeronava nu este înmatriculată în România
Aeronava, care nu este înmatriculată în România, este operată de o companie aeriană străină și face parte dintr-un grup restrâns de doar patru avioane private aflate în proprietatea unor români, capabile să efectueze zboruri directe, fără escală, între România și Statele Unite.
Zborul spre capitala SUA face parte din vizita oficială pe care șeful statului o va efectua în SUA, detaliile logistice fiind în curs de stabilire.
Citește și:
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 11:59 - Iranul refuză negocierile cu SUA: „Putem continua războiul cât vrem”
- 11:56 - Ședință cu scântei în coaliție. Liderii se contrează pe bugetul pe 2026
- 11:35 - Avocatul Poporului ar putea bloca reformele de administrație ale lui Bolojan dacă sesizează CCR: „Ordonanța este în analiza noastră”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News