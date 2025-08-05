Politica· 1 min citire

NICUȘOR DAN: ISTORIA ÎL VA JUDECA PE ION ILIESCU, PERSONAJUL CENTRAL AL TRANZIȚIEI ANILOR

5 aug. 2025, 20:11
NICUȘOR DAN: ISTORIA ÎL VA JUDECA PE ION ILIESCU, PERSONAJUL CENTRAL AL TRANZIȚIEI ANILOR

NICUȘOR DAN: ISTORIA ÎL VA JUDECA PE ION ILIESCU, PERSONAJUL CENTRAL AL TRANZIȚIEI ANILOR

Realitatea de DambovitaArticol scris de Realitatea de Dambovita

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor

Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor \"90, a afirmat marți președintele Nicușor Dan.

"Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor "90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!" - este mesajul președintelui Nicușor Dan, publicat pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani. El era internat încă de la începutul lunii iunie la Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Agrippa Ionescu" (Spitalul SRI).

Potrivit reprezentanților unității medicale, decesul a fost înregistrat la ora 15:55.

Citește și:

Mai multe articole despre

iliescu, moarte, deces, cub, nicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe