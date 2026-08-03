Nicușor Dan promulgă legile PNRR adoptate de Parlament. Codul urbanismului, printre actele normative vizate

Publicat 3 aug. 2026, 09:00 Sursă Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan urmează să promulge, în această săptămână, legile adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară de la finalul lunii iulie, acte normative incluse printre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

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