Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan răspunde ferm amenințărilor cu suspendarea: „Nu e cazul”. Mesaj clar despre negocierile pentru noul Guvern
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan respinge categoric scenariile privind suspendarea sa din funcție și transmite că o astfel de măsură poate fi aplicată doar în situații excepționale, atunci când este încălcată Constituția.
Citește și
- 13:41PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”
- 13:10Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor
- 13:07Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”
- 13:03Nicușor Dan a convocat CSAT pentru luni. Deciziile importante aflate pe ordinea de zi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News