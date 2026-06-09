Ninel Peia, după discuțiile cu Eugen Tomac: ”Dacă are susținerea vechii coaliții, noi nu-l votăm. PACE Întâi România nu acceptă useriști vopsiți”

Sursă: Realitatea.Net

Ninel Peia, președintele PACE Întâi România, a declarat, marți după-amiază, după discuțiile cu premierul desemnat Eugen Tomac, că, dacă guvernul său va avea susținerea vechii coaliții, „noi nu îl votăm”.

„În momentul în care va veni cu un program de guvernare complet și o listă de miniștri completă, atunci vom lua o hotărâre. În același timp, domnul premier desemnat, Eugen Tomac, a fost foarte deschis când am discutat Programul Național de Redresare și Reziliență Socială, program propus de PACE Întâi România chiar președintelui republicii Nicușor Dan. Mare parte din măsurile propuse de noi a spus că pot fi implementate, pentru că nu duc la creșterea deficitului bugetar”, a declarat Ninel Peia.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”după cum știți, avem și linii roșii, nu s-a pronunțat încă. Am spus foarte clar că PACE Întâi România nu acceptă USR-iști vopsiți în tehnocrați”.

„Prim-ministrul desemnat Eugen Tomac este un om politic, fiind om politic și cu experiență mare în negocierile politice, cred că va ajunge la un compromis cu fostele partide de coaliție, coaliția anti-națională. Dacă va ajunge la un consens, sigur nu mai are nevoie de voturile grupurilor parlamentare mai mici. Dacă va prelua mare parte din Programul Național de Redresare și Reziliență Socială al PACE Întâi România, atunci da, suntem nevoiți să votăm, pentru că trebuie să susținem acele măsuri”, a mai spus Ninel Peia.