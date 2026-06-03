Noi consultări informale la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan, față în față cu liderii fostei coaliţii- SURSE

Sursă: realitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, continuă miercuri seria consultărilor politice informale cu liderii fostei coaliții, pentru desemnarea noului premier. Potrivit surselor Realitatea.Net, premierul interimar, Ilie Bolojan, a discutat deja șeful statului, urmând ca și ceilalți lideri politici din fosta coaliție să ajungă la Palatul Cotroceni.

În perioada următoare, Nicușor Dan este aşteptat să anunţe premierul, ce are la dispoziţie 10 zile pentru a negocia în Parlament o majoritate care să voteze un nou Executiv şi un nou program de guvernare.

Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a fost deja miercuri dimineaţă la discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan şi sunt aşteptaţi şi ceilalţi lideri din fosta coaliţie de guvernare.

Desemnarea noului premier se va face însă fără o majoritate clară în Parlament și asta pentru că partidele așteaptă să vadă întâi numirile în fruntea ministerelor, dar și programul de guvernare, iar fiecare are propriile linii roșii.

PSD vrea măsuri care să corecteze austeritatea, în timp ce UDMR cere îndeplinirea jaloanelor din PNRR și adoptarea bugetului pe anul viitor.

La rândul lor, PNL și USR iau în calcul să nu susțină acest Guvern, însă decizia se va lua prin vot în cadrul Birourilor Politice Naționale, care vor fi convocate după desemnarea noului premier.