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Ora 18.00. Nicușor Dan a convocat liderii PSD, PNL, USR, UDMR și pe cel al minorităților naționale la Cotroceni

Palatul Cotroceni

Palatul Cotroceni

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 14:51
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan i-a convoacă de urgență, vineri, pe liderii partidelor politice la Palatul Cotroceni pentru consultări.

La ora 18:00 se așteaptă ca liderii partidelor politice - Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian, să meargă la consultări, la Palatul Cotroceni.

Sunt așteptate discuții cruciale cu președintele Nicușor Dan, în condițiile în care sunt două tabere în momentul de față și fiecare a venit cu propria propunere de premier.

Social-democrații îl propun pe Sorin Grindeanu, în timp ce PNL, USR și UDMR au votat, vineri, să-l susțină pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Decizia se află acum în mâinile președintelui României, acesta fiind, cel mai probabil, și motivul pentru care i-a convocat vineri seară la aceeași masă pe liderii politici. Întâlnirea are loc în contextul în care partidele nu au reușit până acum să ajungă la un consens și nici să prezinte acordul scris solicitat de șeful statului.

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