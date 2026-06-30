Parlamentul a adoptat proiectul AUR prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”

Publicat 30 iun. 2026, 13:41 Actualizat 30 iun. 2026, 13:42

Parlamentul României a adoptat astăzi proiectul de lege inițiat de Alianța pentru Unirea Românilor prin care anul 2026 este declarat „Anul Statelor Unite ale Americii în România”, o inițiativă menită să consolideze parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii și să promoveze valorile libertății, democrației și cooperării dintre cele două state.

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