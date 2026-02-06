Prețul gazelor nu va crește ”în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027”. Anunțul ministrului Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile la gazele naturale nu vor crește

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile la gazele naturale nu vor crește, în mod cert, până anul viitor, la 31 martie. Oficialul a anunțat, joi, că va fi o plafonare în mai multe marje, până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, urmând să fie elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piață.

”În urma discuțiilor tehnice pe care le-am purtat încă din septembrie anul trecut cu toată piața, cu specialiști din domeniu, după o agreare la nivelul Guvernului României, suntem în faza în care oamenii de acasă trebuie să știe că nu vor crește prețurile la gaze naturale, în mod cert, până anul viitor, în 31 martie 2027. (...) Nu vreau să intru în detalii extrem de tehnice, pe care o să le prezint imediat după ce o să modificăm, săptămâna viitoare, actele normative, pentru că vorbim de o legislație foarte complexă. Pot să vă spun doar următorul lucru: în clipa în care plafonezi prețul de la producător plus tot lanțul, până la consumatorul final, este evident că ai niște marje în care ei pot să vină cu diferite tarife, dar te asiguri că prețul final, indiferent de modul în care sunt aceste marje stabilite, nu o să depășească prețul aflat în plată astăzi. (...) Săptămâna viitoare o să avem mai multe discuții și întâlniri tehnice și până la finalul săptămânii viitoare, cel mai probabil, va fi elaborat tot cadrul legislativ pentru a pune acest mecanism în piață. (...) Putem să spunem generic, pentru a înțelege toți oamenii de acasă, că va fi o plafonare în mai multe marje și prețul va rămâne la fel ca și astăzi”, a declarat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a explicat că acest lucru vine concomitent cu o perioadă în care piața se pregătește foarte mult pentru eliminarea plafonului și pentru a-și crea mecanisme interne și mai ales după ce va fi o alocare suplimentară de circa 8 miliarde de metri cubi în piața din România, gaze care vor veni din perimetrul Neptun Deep.

”Adică o să avem mai multă lichiditate în piață, automat o să avem mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul. Avantajul foarte mare al acestui mecanism este faptul că prețul va putea, în condiții de concurență în piață, să ducă și la o scădere. Adică să nu vorbim doar de un plafon care limitează creșterea, dar să vorbim inclusiv despre o scădere a prețului, în condițiile în care deja vedem o tendință foarte clară în piață, atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii industriali, de a avea o scădere a prețului la gaze naturale”, a adăugat șeful de la Energie.