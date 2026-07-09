PSD, apel către parlamentari pentru formarea, de urgență, a unei majorități

Publicat 9 iul. 2026, 12:42 Sursă realitatea.net

PSD face apel către toți parlamentarii și către liderii partidelor politice să adopte o conduită constructivă pentru instalarea unui guvern cu puteri depline, care să poată gestiona problemele acute ale cetățenilor și ale economiei naționale, au transmis social-democrații

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