PSD, ULTIMATUM PENTRU ILIE BOLOJAN PRIVIND PLAFONAREA PREȚULUI ALIMENTELOR. ”DE CE TRAGEȚI DE TIMP, DOMNULE PREMIER?”
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a transmis, luni, că până la data de 1 octombrie, PSD va trece prin Parlament o lege pentru ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să nu fie întreruptă, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va lua până mâine decizia de a prelungi această măsură.
”Alternativa PSD - lege în Parlament! Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă?
Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de Facebook.
Deputatul PSD a subliniat că ”amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%”.
”Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul?
Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a mai spus social-democratul.
Sursa: Realitatea Din PSD
