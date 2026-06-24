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Politica· 2 min citire
Punct de cotitură în Golful Persic! Strâmtoarea Ormuz se redeschide, iar evacuările sunt în desfășurare
Strâmtoarea Ormuz
Statele Unite au reiterat marți că nu acceptă posibilitatea ca Iranul să perceapă taxe de tranzit sau alte redevențe în strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial. În paralel, a fost lansată operațiunea de evacuare a celor aproximativ 11.000 de marinari care au rămas blocați în zonă.
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