Sedință crucială la PNL. Ilie Bolojan decide soarta Guvernului Tomac: Ce strategie au liberalii înainte de vot

Sursă: realitatea.net

Ilie Bolojan îi convoacă în ședință pe liderii PNL pentru a decide dacă partidul va susține sau nu guvernul Tomac. În doar câteva ore, liberalii se vor întâlni, iar la discuții vor participa inclusiv parlamentarii, primarii şi preşedinţii de consilii județene care nu sunt membri ai Biroului Permanent Național, potrivit Realitatea PLUS.

PNL a fost primul partid cu care Eugen Tomac s-a întâlnit pentru negocieri.

În urma discuțiilor cu liberalii, premierul desemnat a declarat că are încredere că aceștia vor avea o judecată corectă și îi vor acorda un vot de încredere. Totul în contextul în care Ilie Bolojan a declarat că un guvern fără o susținere explicită nu poate duce la capăt reformele de care are nevoie România.

Nicușor Dan: „Puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale”

Reamintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, după ce negocierile dintre partidele parlamentare pentru formarea unei majorități nu au dus la un consens. Decizia a fost justificată de șeful statului prin nevoia de a relua dialogul politic și de a identifica o formulă de guvernare care să poată obține sprijin în Parlament.

„De când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de faţă alegerile din 2028 (n.r. parlamentare). Vreau să spun că puţin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale şi de toate prestaţiile noastre. Românii vor guvernare şi guvernarea înseamnă de fapt responsabilitate şi până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să îşi păstreze calmul şi speranţa şi îi asigur pe partenerii noştri că România îşi păstrează direcţia”, a concluzionat șeful statului.