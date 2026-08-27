Șeful CIA a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO

Călătoria neobișnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea Rusiei împotriva oricărui atac care ar viza NATO, au anunțat miercuri mai multe publicații americane, după ce președintele SUA, Donald Trump, a încercat să minimizeze importanța acestei vizite, notează AFP.
Wall Street Journal și CBS au raportat că șeful CIA a încercat să descurajeze Rusia de la orice atac împotriva unui membru NATO, în condițiile în care evaluările serviciilor americane de informații indică faptul că Moscova ar putea încerca să pună alianța la încercare.
Wall Street Journal detaliază, în special, că președintele rus Vladimir Putin ar putea sfida NATO cu un 'atac limitat' în următorii ani.
Casa Albă nu a răspuns solicitărilor AFP pe această temă.
Donald Trump a calificat, totuși, această deplasare a directorului CIA drept o vizită de 'semi-rutină' într-un interviu acordat miercuri comentatorului conservator Glenn Beck, lăsând să se înțeleagă că întrevederea a avut ca scop discutarea războiului din Ucraina.
''Ne-am dori ca războiul din Ucraina să se oprească'', a adăugat președintele american.
În timpul călătoriei sale la Moscova, Ratcliffe a abordat și problema războiului din Iran, amenințând cu sancțiuni suplimentare dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă, potrivit presei americane.
Miliardarul a asigurat în timpul interviului de miercuri că această vizită nu a avut legătură nici cu Iranul, nici cu amenințările rusești la adresa NATO.
''Nu a fost acolo pentru niciunul dintre lucrurile pe care le menționați'', a susținut el, fiind întrebat despre cele două subiecte.
La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că John Ratcliffe s-a deplasat la Moscova pentru discuții ''între servicii secrete'', fără a se întâlni cu președintele Vladimir Putin.
Purtătorul de cuvânt rus a considerat că 'este încă prea devreme pentru a spune în ce măsură acest lucru va avea o influență asupra procesului de scoatere a relațiilor (ruso-americane) din criză'.
Niciun alt contact viitor nu este prevăzut pentru moment, le-a afirmat el jurnaliștilor, printre care și cei de la AFP, calificând aceste contacte drept 'pozitive', dar refuzând să menționeze dosarele asupra cărora au purtat discuțiile.
De câteva luni, Rusia și Ucraina își intensifică atacurile cu rază lungă, vizând situri civile precum depozite logistice și facilități petroliere și portuare. Aceste atacuri fac un număr tot mai mare de victime civile în fiecare săptămână.
Eforturile diplomatice sub mediere americană pentru a pune capăt conflictului sunt în impas, iar Kremlinul nu dă niciun semn că ar fi pregătit să își revizuiască pretențiile maximaliste, în special cele teritoriale.
Până în prezent, încercările lui Donald Trump de a pune capăt conflictului, inclusiv organizarea, în urmă cu puțin peste un an, a unui summit în Alaska cu omologul său Vladimir Putin, au rămas fără rezultat.
Un avion militar american a decolat marți dimineață din capitala letonă Riga spre capitala rusă, înainte de a efectua traseul invers în cursul serii, conform datelor de pe site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24.
Ultima călătorie cunoscută a unui director CIA în Rusia data din noiembrie 2021, înainte de începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.