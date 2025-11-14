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Politica· 1 min citire
Senator român, capturat după ce a furat un rucsac dintr-un hotel
Senator român, capturat după ce a furat un rucsac dintr-un hotel
Senatorul Daniel-Paul-Romeo Gheorghe a fost prins la furat
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