Politica

SONDAJ. Jumătate dintre români spun că sunt nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan

26 ian. 2026, 08:20
Articol scris de Realitatea de Dambovita

Lovitură de imagine pentru Nicușor Dan în primele luni ale anului 2026! Un barometru Avangarde relevă o fractură majoră între agenda de la Cotroceni și așteptările electoratului: 7 din 10 români îi reproșează președintelui lipsa de la summitul de la Davos.

ROMÂNII, NEMULȚUMIȚI DE ACTIVITATEA EXTERNĂ A PREȘEDINTELUI

Din punctul dumneavoastră de vedere, România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump?

44% - DA
36% - NU
20% - nu știu/nu răspund

După părerea dumneavoastră la Forumul Economic de la Davos ar fi trebuit să participe și președintele României, Nicușor Dan?

69% - DA
22% - NU
9% - nu știu/nu răspund

Dumneavoastră sunteți mulțumit de activitatea pe plan extern a actualului președinte, Nicușor Dan?

34% - Nemulțumit
25% - Nici mulțumit, nici nemulțumit
21% - Foarte nemulțumit
14% - Mulțumit
2% - Foarte mulțumit
4% - nu știu/nu răspund

CÂTĂ ÎNCREDERE AU ROMÂNII ÎN ORGANIZAȚIILE MONDIALE DIN CARE FAC PARTE

Dumneavoastră personal mai degrabă aveți sau nu încredere în următoarele instituții?

NATO
62% - au încredere
30% - nu au încredere
8% - nu știu/nu răspund

ONU

50% - au încredere
40% - nu au încredere
10% - nu știu/nu răspund


UE
50% - au încredere
45% - nu au încredere
5% - nu știu/nu răspund

Parlamentul European
33% - au încredere
62% - nu au încredere
5% - nu știu/nu răspund

Comisia Europeană
32% - au încredere
55% - nu au încredere
13% - nu știu/nu răspund

SURSA: sondaj Avangarde


Metodologia Sondajului

perioada culegerii datelor - 22.01.2026 - 23.01.2026
eșantion - 820 de persoane
metoda culegerii datelor - telefonic
populație adultă peste 18 ani
marja de eroare - +/-3,3%, nivel de încredere 95%

