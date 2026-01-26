SONDAJ. Jumătate dintre români spun că sunt nemulțumiți de activitatea președintelui Nicușor Dan

Lovitură de imagine pentru Nicușor Dan în primele luni ale anului 2026! Un barometru Avangarde relevă o fractură majoră între agenda de la Cotroceni și așteptările electoratului: 7 din 10 români îi reproșează președintelui lipsa de la summitul de la Davos.

ROMÂNII, NEMULȚUMIȚI DE ACTIVITATEA EXTERNĂ A PREȘEDINTELUI



Din punctul dumneavoastră de vedere, România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump?



44% - DA

36% - NU

20% - nu știu/nu răspund



După părerea dumneavoastră la Forumul Economic de la Davos ar fi trebuit să participe și președintele României, Nicușor Dan?



69% - DA

22% - NU

9% - nu știu/nu răspund



Dumneavoastră sunteți mulțumit de activitatea pe plan extern a actualului președinte, Nicușor Dan?



34% - Nemulțumit

25% - Nici mulțumit, nici nemulțumit

21% - Foarte nemulțumit

14% - Mulțumit

2% - Foarte mulțumit

4% - nu știu/nu răspund



CÂTĂ ÎNCREDERE AU ROMÂNII ÎN ORGANIZAȚIILE MONDIALE DIN CARE FAC PARTE



Dumneavoastră personal mai degrabă aveți sau nu încredere în următoarele instituții?



NATO

62% - au încredere

30% - nu au încredere

8% - nu știu/nu răspund



ONU



50% - au încredere

40% - nu au încredere

10% - nu știu/nu răspund





UE

50% - au încredere

45% - nu au încredere

5% - nu știu/nu răspund



Parlamentul European

33% - au încredere

62% - nu au încredere

5% - nu știu/nu răspund



Comisia Europeană

32% - au încredere

55% - nu au încredere

13% - nu știu/nu răspund



SURSA: sondaj Avangarde





Metodologia Sondajului

perioada culegerii datelor - 22.01.2026 - 23.01.2026

eșantion - 820 de persoane

metoda culegerii datelor - telefonic

populație adultă peste 18 ani

marja de eroare - +/-3,3%, nivel de încredere 95%