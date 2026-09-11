Sorin Grindeanu îl laudă pe Radu Mazăre: „Poți să spui că n-a făcut lucruri bune?”

Sorin Grindeanu a avut o reacție favorabilă la adresa fostului primar al Constanței, Radu Mazăre, în contextul unei discuții despre administrația locală și proiectele realizate în perioada în care acesta a condus orașul.
Liderul PSD a susținut că nu poate fi negat faptul că Mazăre a făcut și lucruri bune pentru Constanța, chiar dacă fostul edil a avut probleme grave cu justiția.
„Poți să spui că n-a făcut lucruri bune?”
Sorin Grindeanu a fost întrebat despre bilanțul administrației lui Radu Mazăre și despre modul în care este privită astăzi perioada în care acesta a condus Constanța.
„Poți să spui că Radu Mazăre n-a făcut lucruri bune? Nu vă supărați pe mine”, a afirmat liderul PSD. Grindeanu a făcut astfel o distincție între proiectele realizate în timpul mandatului lui Mazăre și problemele penale care au dus la condamnarea fostului edil.
Mazăre a fost condamnat în mai multe dosare
Radu Mazăre a fost primar al Constanței timp de 15 ani, între 2000 și 2015. Mandatul său a fost marcat de proiecte de dezvoltare urbană și de promovarea turismului în stațiunea Mamaia, dar și de numeroase controverse.
Fostul edil a fost condamnat definitiv în dosare de corupție și a executat o parte din pedepsele primite. În 2019, a fost adus în România din Madagascar și încarcerat.
În 2024, Mazăre a fost eliberat condiționat după ce a executat aproximativ cinci ani din pedeapsa primită în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri din Constanța și Mamaia.
Declarația lui Grindeanu provoacă reacții
Poziția exprimată de liderul PSD vine într-o perioadă în care partidul încearcă să își consolideze mesajul politic în teritoriu și să recâștige electoratul din marile orașe.
Radu Mazăre rămâne o figură controversată în politica românească. Susținătorii săi îi atribuie dezvoltarea turistică a Constanței și Mamei, în timp ce criticii invocă dosarele de corupție și condamnările definitive.
Declarația lui Grindeanu readuce astfel în atenție unul dintre cele mai controversate personaje ale administrației locale din România.