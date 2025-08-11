SORIN GRINDEANU: PSD VREA ADOPTAREA RAPIDĂ A PROIECTULUI DE ELIMINARE A PENSIILOR SPECIALE
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că specialiștii partidului și ministrul Justiției lucrează intens pentru ca proiectul privind eliminarea pensiilor speciale să fie adoptat cât mai repede.
Grindeanu a precizat că documentul este deja cunoscut publicului și că se fac toate eforturile pentru finalizarea lui rapidă. Potrivit acestuia, proiectul ar putea fi adoptat inclusiv prin procedura de asumare a răspunderii de către Guvern.
Întrebat dacă susține această variantă, liderul PSD a afirmat că nu ar fi pentru prima dată când folosește acest mecanism și că ar putea fi o soluție potrivită. El a subliniat că, dacă este vorba despre eliminarea privilegiilor, măsura ar putea fi aprobată chiar și mâine.
Grindeanu a reamintit că rezolvarea situației pensiilor speciale este una dintre condițiile esențiale impuse de PSD pentru a reveni la ședințele Coaliției de guvernare.
Sursa: Newsinn
