Von der Leyen, anchetată după ce a refuzat să facă publică o discuție secretă cu Zelenski și alți lideri

Publicat 25 iun. 2026, 10:36 Sursă realitatea.net

Ombudsmanul european Teresa Anjinho a deschis o anchetă împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu un chat de grup secret la care au participat președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri occidentali.

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