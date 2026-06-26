Advertising
Politica· 1 min citire
Zelenski ridică miza războiului! Ucraina lansează o operațiune militară de 40 de zile pentru a forța Rusia să cedeze
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unei campanii militare de 40 de zile, menită să crească presiunea asupra Rusiei și să o determine să pună capăt războiului.
Citește și
- 13:41PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”
- 13:10Termen decisiv în dosarul lui Călin Georgescu. Contestația ajunge luni în fața judecătorilor
- 13:07Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL-USR-UDMR: „Putem lucra cu succes pe urgențele țării”
- 13:03Nicușor Dan a convocat CSAT pentru luni. Deciziile importante aflate pe ordinea de zi
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News