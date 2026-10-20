Zi decisivă pentru noul Guvern. Luca Niculescu și cabinetul său merg în plen pentru votul de învestitură

Publicat 20 oct. 2026, 07:59 Sursă realitatea.net

Premierul desemnat Luca Niculescu și miniștrii din cabinetul pe care urmează să îl conducă ajung marți, la ora 14:00, în plenul Parlamentului, pentru a cere votul de învestire. Noul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a trece, însă, potrivit ultimelor discuții pe care le-a avut cu partidele, numărul de voturi ar urma să fie mai mare, apropiat de 280, potrivit Realitatea Plus. Marți dimineață, ultimii 5 miniștrii din viitoarea garnitură guvernamentală vor trece prin comisille de specialitate. Luni, 13 ministrii au obtinut avize favorabile.

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