Aditivii din mii de produse de supermarket, asociați cu hipertensiunea. Opt conservanți sunt în atenția cercetătorilor

Publicat 18 iun. 2026, 16:28 Sursă realitatea.net

Un amplu studiu realizat în Franța sugerează că mai mulți conservanți folosiți des în industria alimentară ar putea fi asociați cu un risc mai mare de hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Acești aditivi se găsesc în numeroase produse alimentare și băuturi procesate, pe care mulți oameni le cumpără frecvent din supermarketuri.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre aditivialimentecercetatorianalizemancarepericol