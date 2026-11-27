Alertă ANSVSA la Auchan! Două sortimente de pastă tartinabilă FIRENZE au fost retrase din cauza riscului de mucegai. Vezi lotul și cum le poți returna.
Alertă alimentară în magazinele Auchan România! Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen au fost retrase de la comercializare, după ce au fost observate modificări neobișnuite la suprafața produselor, care ar putea indica dezvoltarea mucegaiului.
Anunțul a fost făcut de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a informat că producătorul FIRENZE COM SRL, în colaborare cu rețeaua Auchan, a demarat atât retragerea produselor de pe rafturi, cât și rechemarea acestora de la consumatori.
Autoritățile le recomandă persoanelor care au cumpărat produsele din lotul vizat să nu le consume și să le returneze în magazine.
Ce produse au fost retrase din magazinele Auchan
Potrivit informării ANSVSA, alerta alimentară vizează două sortimente de pastă tartinabilă marca FIRENZE, ambele comercializate în ambalaje de 220 de grame.
Produsele care fac obiectul rechemării sunt:
Pastă tartinabilă din fructe de pădure, cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori;
Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori.
Decizia de retragere a fost luată după identificarea unor modificări vizibile și atipice la suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.
Producătorul celor două sortimente este FIRENZE COM SRL, din Ploiești.
Ce lot este vizat de alerta ANSVSA
Rechemarea se referă la produsele care au următoarele caracteristici:
Consumatorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție ambalajele produselor cumpărate și să compare informațiile de pe etichetă cu cele menționate în avertizarea autorităților.
Cum pot returna clienții produsele cumpărate de la Auchan
Persoanele care au achiziționat unul dintre cele două produse din lotul L260729 sunt sfătuite să nu îl consume.
Produsele pot fi returnate la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde au fost cumpărate, până la data de 8 decembrie 2026.
Conform informării ANSVSA, returnarea se face în baza bonului fiscal.
ANSVSA, avertisment pentru consumatori: produsele nu trebuie consumate
Reprezentanții autorității sanitare veterinare recomandă consumatorilor să trateze cu atenție această alertă alimentară și să nu utilizeze produsele vizate de rechemare.
Retragerea de la comercializare este o măsură preventivă, luată după identificarea unor modificări neobișnuite care pot indica dezvoltarea mucegaiului.
Informațiile complete privind produsele vizate și procedura de returnare au fost comunicate de ANSVSA, în colaborare cu producătorul și rețeaua de magazine Auchan România.