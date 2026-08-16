Semnal de alarmă. Un aditiv alimentar comun, legat de creșterea cazurilor de sinucidere la tineri

Publicat 16 aug. 2026, 08:57 Sursă Realitatea.Net

Avertisment dur lansat de cercetătorii britanici: un aditiv alimentar extrem de comun este legat de un val de decese prin sinucidere în rândul populației tinere și masculine. Experții susțin că impactul acestei substanțe este grav subevaluat, iar efectele sale la nivel demografic ar putea fi mult mai profunde decât se credea inițial.

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