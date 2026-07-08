13 persoane vor să revină în casele lui Viorel Pașca, după evacuarea celor peste 400 de beneficiari

Între timp, doar 13 persoane din cele peste 400 relocate în toată țara vor să revină în azilul lui Pașca, potrivit Realitatea PLUS.
Amendă record de 1 milion de lei, după ce Viorel Pașca a adăpostit ilegal peste 3.300 de persoane în azilul fără licență de funcționare. Totodată, ies la iveală noi detalii șocante. Întreaga anchetă urmează să fie extinsă. Între timp, doar 13 persoane din cele peste 400 relocate în toată țara vor să revină în azilul lui Pașca, potrivit Realitatea PLUS.
13 dintre cele peste 400 de persoane relocate în toate județele din țară ar prefera să se întoarcă în casele lui Pașca din Dumbrava. Informația a fost făcută public de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Deocamdată, nu este clar în ce condiții ar putea fi analizată o asemenea solicitare, din moment ce toate persoanele au fost evacuate după descinderi.
Totodată, a fost stabilită cauza morții orădeanului de 55 de ani relocat în județul Mureș după evacuarea din azilul gestionat de Viorel Pașca. Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mureș, bărbatul a murit pe fondul unei insuficiențe cardio-respiratorii acute.
În plus, Viorel Pașca, soția și copiii acestuia, au mers la poliție pentru a semna controlul judiciar în dosarul în care sunt acuzați de trafic de persoane în cazul azilului ilegal.
„Am trăit într-un mod transparent încât toată lumea ştia ce face și am ajuns dintr-o dată să fim luați ca și cum am fi făcut activități în subteran, deși noi am trăit la vedere”, a declarat Pașca.
Mai mult decât atât, avocatul lui Viorel Pașca susține că Asociația Dumbrava a fost amendată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu 1 milion de lei după ce Pașca a găzduit ilegal peste 3.300 de persoane. Acesta nu avea licență de funcționare și a declarat că nici nu dorea să intre în legalitate.