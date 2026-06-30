ANM: Avertizări nowcasting Cod roșu și portocaliu de averse, vijelii și grindină în mai multe județe

Publicat 30 iun. 2026, 14:43 Actualizat 30 iun. 2026, 14:44

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, mai multe avertizări meteorologice imediate (nowcasting) de Cod roșu și Cod portocaliu, valabile pentru intervale de o oră până la maximum șase ore, vizând fenomene de averse torențiale, descărcări electrice, vijelii puternice și grindină.

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